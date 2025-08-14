PREMIERĂ în învățământul județean: începând cu anul școlar 2025-2026, Giurgiu are și o clasă de învățământ dual liceal!

Prof. Florentina Găină, inspector general al Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu a anunțat în cadrul conferinței de presă a prefectului Ion Ghimpețeanu, o premieră: faptul că începând cu anul școlar 2025-2026, județul Giurgiu are și o clasă de învățământ dual liceal, o clasă a XI-a la care se pot înscrie absolvenții de la dual-urile de profesionale, de la clasele IX- XI.
”Sunt 17 clase de învățământ profesional dual care funcționează în județ.mEle funcționează în municipiu în cele două licee tehnologice, dar și în localitatea Bolintin. Învățământul dual este cel care asigură practica la agentul economic și tocmai de aceea este alternativa cea mai bună, pentru că dacă școala nu poate ține pasul cu tehnologiile moderne, agentul economic poate ține pasul. Elevii sunt trimiși acolo și parteneriatul cu agenții economici suplinește pe deplin carențele pe care le pot avea liceele tehnologice.
Multe dintre ateliere vor fi dotate și echipamentele de specialitate spre deosebire de mobilier au început deja să sosească în liceele din Giurgiu. Numărul de elevi școlarizați în dual a crescut…deja numărăm pe degetele de la o mână, liceele care nu școlarizează învățământ profesional. Planurile de școlarizare și oferta școlară s-au echilibrat, așa cum era normal ” – a mai precizat prof. Florentina Găină, inspector general al IȘJ Giurgiu.