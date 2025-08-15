Astăzi se comemorează „Adormirea Maicii Domnului: Sfântă Maria Mare” – Ziua MARINEI! Ce nume se sărbătoresc astăzi…

Ce semnificaţie are Adormirea Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului sărbătorită pe 15 august este o zi a reculegerii și credinței…Sfânta Maria Mare sau Paștele Verii, aşa cum mai este ea cunoscută este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin ortodox.
Tot astăzi se sărbătorește „Ziua Marinei”, Sf. Maria fiind ocrotitoarea marinarilor.
Evenimentul marchează trecerea Fecioarei Maria din această viață, însă, tradiția nu vorbește despre o moarte obișnuită, ci despre „adormirea” ei, urmată de mutarea cu trupul și sufletul la cer. Pentru credincioși, această zi este un prilej de cinstire a celei care a devenit mijlocitoarea tuturor înaintea Fiului ei, Iisus Hristos.
Mulți credincioși au postit în cele două săptămâni dinaintea zilei de 15 august, pregătindu-se astfel sufletește pentru a o cinsti pe cea numită în rugăciuni „Maica Vieții”.
Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică au semnificații diferite în calendarul ortodox. Cele două sărbători marchează două momente importante din viața Maicii Domnului și sunt prilej de rugăciune, recunoștință și bucurie pentru credincioși.
Sfânta Maria Mare este sărbătorită la 15 august și poartă denumirea oficială de Adormirea Maicii Domnului, moment care marchează trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea veșnică. Este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, celebrată cu slujbe speciale, pelerinaje și tradiții populare. În credința ortodoxă, această zi este văzută ca o „mutare la cer” a Maicii Domnului, dar și ca o ocazie de rugăciune pentru ajutor, protecție și împlinirea dorințelor.
Sfânta Maria Mică, prăznuită pe 8 septembrie, cunoscută drept Nașterea Maicii Domnului, comemorează momentul în care Sfinții Ioachim și Ana au primit binecuvântarea lui Dumnezeu și au devenit părinții Fecioarei Maria, după o viață lungă de rugăciuni și așteptare.
Spre deosebire de Sfânta Maria Mare, care este o zi de post și reculegere, Sfânta Maria Mică are o notă de bucurie, marcând începutul vieții celei care va deveni Maica Mântuitorului.
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Marie :
Nume feminine: Maria, Mariana, Marinela, Marina, Marilena, Mariela, Marioara, Mărioara
Mariuca, Mari, Mări, Mia, Miana, Mariella, Maricica, Marisia, Marusia, Măriuța… Nume masculine: Marian, Marin, Marinică, Mario, Marius…
Peste 2 milioane de persoane poartă numele Maria sau derivatele acestuia.
Totodată, mulți aleg să meargă la biserică, pentru a aprinde o lumânare în cinstea Maicii Domnului și a primi binecuvântare în ziua numelui.
În calendarul popular, de Sântă Maria Mare se marchează trecerea de la vară la toamnă, iar marinarii sărbătoresc de ziua ocrotitoarei lor, Ziua Marinei.
Se spune sau nu „La mulți ani” de Sf. Măria Mare
Întrebarea care și-o pun credincioșii este dacă e corect să spui „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare.
Deși este obișnuit ca, de ziua numelui, să adresăm celor sărbătoriți urarea „La mulți ani”, în cazul sărbătorilor religioase majore, precum Sfânta Maria Mare, Biserica recomandă o abordare mai sobru-religioasă. Astfel, în loc de „La mulți ani”, este mai potrivit să spunem „Binecuvântări de Sfânta Maria!” sau „Sărbătoarea să-ți aducă sănătate și pace!”.
Totuși, în viața cotidiană, mulți români obișnuiesc să spună „La mulți ani” celor care poartă numele de Maria sau Marin. Aceasta este o tradiție populară, dar nu întotdeauna în concordanță cu învățăturile Bisericii.
Sursa: Peroz.ro