Un bărbat dispărut de o lună de la domiciliu a fost găsit mort într-o fosă septică. Organele de anchetă bănuiesc că este vorba despre crimă!

Un bărbat de 59 de ani,  din localitatea Bălănoaia, ce fusese dat dispărut de la domiciliu de aproape o lună a fost găsit mort într-o fosă septică.  

La data de 4 noiembrie 2025, în jurul orei 14.00, polițiștii Postului de Poliție Frătești au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că GAVRILĂ ION, de 59 de ani (foto), din localitatea Bălănoaia, județul Giurgiu, a plecat de la domiciliul său și nu a mai revenit acasă.

 Pentru a-l găsi Poliția oferise semnalmentele cetățenilor, inclusiv prin intermediul presei. Din păcate Gavrilă Ion, bărbatul dispărut de acasă a fost găsit decedat într-o fosă septică dezafectată.

Toate indiciile poliției, arată însă că bărbatul ar fi fost ucis…

Victima nu mai fusese văzută din data de 10 octombrie.  Polițiştii au început căutările, dar fără succes. În această dimineață însă au mers la fostul CAP, acolo unde fratele victimei decedat îşi improvizase un mic adăpost.

Polițiștii au reluat căutările şi au descoperit victima,  la 3 metri adâncime, într-o fosă septică dezafectată. Cu ajutorul pompierilor, bărbatul a fost adus la suprafață.

În urma cercetărilor efectuate în zona localității Bălănoaia, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.5 Giurgiu, cu sprijinul a două echipaje din cadrul I.S.U. Giurgiu, au descoperit persoana dispărută, într-o fosă septică dezafectată, aceasta fiind decedată.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu”, a transmis IPJ Giurgiu.

Fratele bărbatului a fost ridicat de polițişti şi este audiat la acest moment. El este deocamdată  principalul suspect în acest caz, mai ales că în trecut  individul făcuse puşcărie,  tot pentru omor.

Sursa foto: arhivă

