Miercuri, 5 noiembrie, Asociația „MaiMultVerde”, elevii, părinții acestora și profesorii din Colegiul Maiorescu au plantat 2.000 de plante, construind o grădină școlară (Vezi Link)

Așa cum vă anunțam în ediția anterioară a cotidianului nostru, Asociația „MaiMultVerde” au continuat în orașul Giurgiu, proiectul educațional „Natura din curtea școlii”, prin amenajarea unui spațiu educațional în curtea Colegiului Național „Ion Maiorescu”.

Miercuri, 5 noiembrie, elevii, părinții și profesorii Colegiului giurgiuvean au plantat 2.000 de plante, arbori și arbuști, construind împreună o grădină școlară: o sală de clasă în aer liber care să le inspire copiilor dragostea pentru natură și să contribuie la starea lor de bine.

Proiectul „Natura din curtea școlii” este derulat de Asociația MaiMultVerde în cadrul campaniei „România plantează pentru mâine”, susținută de OMV Petrom.



Ghidați de Alexandru Gheorghe, arhitectul peisagist care a proiectat spațiul, profesorii și elevii Colegiului Național „Ion Maiorescu” au petrecut o zi în natură, au lucrat în echipe și au construit împreună o grădină ecologică, o grădină productivă și o grădină decorativă. Aici, vor putea desfășura o serie de programe educaționale în mijlocul naturii, care să le stimuleze elevilor creativitatea, să le îmbunătățească atenția și concentrarea și să-i ajute să construiască o relație sănătoasă cu plantele sălbatice și urbane, dar și cu biodiversitatea. Vor putea implica în aceste activități atât părinții, cât și comunitatea locală.

„ Grădina școlară nu e doar un loc în care cresc plante, este un loc în care cresc copiii noștri, viitori adulți care vor privi diferit și vor avea o altfel de relație cu natura, cu mâncarea, cu natura sălbatică, cu parcul, cu timpul petrecut în natură”, spunea arhitectul peisagist Alexandru Gheorghe.

La acțiunea de plantare a fost prezent preotul Bisericii Buna Vestire, Biserica Tinerilor din municipiul Giurgiu, Georgian Bogdan Tudor și reprezentantul Primăriei Giurgiu, viceprimarul Ionel Muscalu, care a salutat inițiativa și a subliniat importanța colaborării dintre autorități, comunitate și organizațiile de mediu pentru educația ecologică a tinerilor.