Elevii Colegiului Maiorescu au învățat de la un paramedic cum pot oferi sprijin persoanelor aflate în situații de urgență (Vezi Link)

Elevii Colegiului Național „Ion Maiorescu” au participat astăzi la o lecție interactivă de prim ajutor, susținută de un paramedic SMURD.

Activitatea a avut scopul de a-i învăța pe copii cum să reacționeze corect în situații de urgență și cum pot oferi sprijin unui coleg rănit până la sosirea echipajelor medicale.

La acțiune au participat elevi de la clasele a V-a și a VII-a, fiind organizată în cadrul Programului „Școala Altfel” la solicitarea instituției de învățământ.

Pe parcursul lecției, elevii au învățat cum să panseze o rană, cum să oprească o sângerare și cum să acționeze în cazul în care un coleg se accidentează.

S-a discutat despre accidentele care se pot produce la școală, elevii fiind sfătuiți să nu se joace cu obiecte ascuțite, precum compasul din trusa de geometrie și să evite împinsul pe holuri sau în apropierea scărilor pentru a nu se lovi.

Paramedicul le-a arătat cum pot ajuta o persoană care se îneacă fie cu alimente înghițite în grabă, fie cu obiecte mici, primul pas fiind să o încurajeze să tușească. Aceștia au fost sfătuiți să fie atenți atunci când mănâncă, să nu înghită nemestecat, să nu alerge și să nu vorbească în timp ce servesc masa, pentru a evita riscul de înec.