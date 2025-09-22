luni, septembrie 22, 2025
Un bărbat din Mihăilești și-a ucis soția după care a fugit… Criminalul a fost prins după ce polițiștii au instituit mai multe filtre…

Crimă abominabilă în Mihăilești, județul Giurgiu! Un bărbat și-a ucis soția în vârstă de 41 de ani, după care a fugit de la locul crimei sperând probabil că nu va fi prins. A fost însă găsit la scurt timp,  după ce polițiștii au instituit mai multe filtre…

Conform Inspectoratului de Poliție Giurgiu în data de 22 septembrie  ora 12.00, polițiștii din cadrul Poliției oraș Mihăilești au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost lovită cu un obiect tăietor-înțepător de către soțul său.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 46 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, în timp ce se afla la locuința sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul pieptului, pe soția sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate.

După crimă, presupusul agresor a fugit, fiind căutat de poliţişti care au instituit filtre în trafic,  bărbatul fiind  acum în custodia Poliţiei.

Deși cadrele medicale ce s-au deplasat la locuința victimei aceasta n-a mai putu fi salvată în ciuda  manevrelor de resuscitare,  fiind constatat decesul femeii.

Poliția continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

(Sursa: IPJ Giurgiu)

