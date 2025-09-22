luni, septembrie 22, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Profesorul Ion CHELU a fost ales vicepreședinte al Federației Române de Arte Marțiale!

Profesorul Ion CHELU a fost ales vicepreședinte al Federației Române de Arte Marțiale!

Jurnal
-
0
Profesorul Ion CHELU a fost ales vicepreședinte al Federației Române de Arte Marțiale!

Duminică, 22 septembrie,  în cadrul Adunării Generale Ordinare de Alegeri 2025, membrii Federației Române de Arte Marțiale ( FRAM) , ținută la Poiana Brașov, și-au ales noua echipă de conducere pentru mandatul 2025–2030.

Profesorul Ion CHELU a fost ales vicepreședinte al FRAM.   Noua echipă  va contura viitorul unei comunități unite prin disciplină, respect și performanță. Iată  are este componența Federației:

 Președinte:

 Bulmagă Petrică – 144 voturi

 Vicepreședinți:

 Chelu Ion – 158 voturi

 Cîrciu Sorin Marius – 155 voturi

 Covaci Ovidiu– 144 voturi

 Membri Birou Federal:

 Mortelmans Dana Mihaela– 102 voturi (Ju-Jitsu)

 Diaconescu Daniel – 129 voturi (Qwan Ki Do)

 Pătru Aurel – 158 voturi (Karate)

 Mătușea Dan – 129 voturi (Ashihara Karate)

 Sabino Tereza da Luz Tavares – 134 voturi (Wado Kai)

 Nagel Adrian Constantin – 136 voturi

 Prigoreanu Ștefan Emanuel – 116 voturi

 Lipianu Bogdan Cornelius – 125 voturi

Noul board își va începe oficial mandatul odată cu înscrierea în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor.

 Adresăm la rândul nostru  felicitări tuturor celor aleși, dar mai ales concetățeanului nostru, prof. Ion Chelu, un adevărat furnizor de campioni, respectiv de medalii, mentor de excepție pentru tânara generație a artelor marțiale!

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
27 ° C
27 °
27 °
34 %
4.9kmh
0 %
lun
28 °
mar
29 °
mie
28 °
J
18 °
vin
21 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com