Duminică , Mitocanii gunoaielor s-au dat din nou în spectacol !

În ciuda faptului că nu am mai postat imagini șocante cu maldăre de gunoi în zone și în locuri total nepotrivite, asta nu înseamnă că am renunțat la campania noastră, dusă împotriva mitocanilor care aruncă resturile menajere sau obiectele ce nu le mai sunt de folos, pe unde apucă, prin tot orașul, mărind riscurile de infecție atât pentru copii cât și pentru cetățenii ce locuiesc în zonele respective.
Iată cum arăta duminică, 21 septembrie, platforma de gunoi din spatele unității de poștă de pe București. În timp ce mare parte din containerele de gunoi erau goale , mizeria, resturile de mobilier, de materiale de construcții, au fost aruncate/depozitate, cu maximă nesimțire, direct pe asfalt, în fața acestora. O adevărată bătaie de joc!
Oare nu găsim resursele materiale necesare pentru a cumpăra 2-3 camere de luat vederi pentru a le instala în locurile critice din municipiu, unde astfel de gesturi animalice se repetă cu ostentație, uneori zilnic.
