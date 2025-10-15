Un bărbat din Comasca a fost prins băut la volan. Câți conducători auto au fost depistați în județul Giurgiu, sub influența alcoolului, din luna ianuarie și până astăzi!

Marți, 14 octombrie, ora 12.20, pe strada „Croitorilor”, din localitatea Comasca, județul Giurgiu, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism, condus de către un bărbat, de 54 de ani, din aceeași localitate.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, cercetările fiind continuate de către polițiști.
Câți bețivi din județul Giurgiu s-au urcat băuți în autoturisme, de la începutul anului și până astăzi…
În primele 7 luni ale anului 2025, polițiștii rutieri din Giurgiu au constatat 67 infracțiuni flagrante pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.
În aceeași perioadă (7 luni), au fost reținute 185 permise de conducere pentru conducere sub influența alcoolului.
În perioada 24‑26 ianuarie 2025, ca parte din controale, au fost reținute 20 permise (nu se precizează cu exactitate câte pentru alcool, dar și acest motiv, printre celelalte…).
Într‑o acțiune „Roadpol – Alcohol & Drugs” (16‑22 iunie 2025), polițiștii au intensificat verificările privind alcoolul și drogurile.
Într‑o acțiune în perioada 21‑27 iulie 2025, polițiștii rutieri din Giurgiu au reținut 91 permise de conducere (mulți dintre ei pentru abateri rutiere, nu specific doar pentru alcool).
În primele 7 luni din 2025, totalul permiselor reținute (pentru toate abaterile rutiere) a fost de 1.608, dintre care 185 au fost pentru conducere sub influența alcoolului.