Președintele USR Giurgiu, Ciprian Alexandru, despre întâlnirea cu partea bulgară, privind tema proiectului de incinerator, de la Giurgiu!

„Am participat aseară la o întâlnire, la Ruse, cu Excelența sa Ambasadorul Bulgariei la București, domnul Radko Vlaikov, Primarul municipiului Ruse, Pencho Milkov , 4 parlamentari și consilieri locali din partea bulgară și o echipă formată din dl. primar Adrian Anghelescu, dl. Deputat Marian Mina, dl. Viceprimar Marian Damian și dl. Consilier municipal Emil Vucă, pe tema proiectului de incinerator de la Giurgiu.
În cadrul întâlnirii am constatat că nu există aceleași informații în cele două echipe, nici măcar în cadrul aceleiași echipe, ceea ce a făcut ca proiectul să înainteze tacit până acum.
Eu am prezentat stadiul procesului de avizare la autoritățile române, și anume cele două cauze pentru care acest proces este suspendat:
1- Hotarârea CL Giurgiu care a introdus o rază de siguranță de 1000 de metri. Aceasta HCL a fost atacată în instanță de către investitor și se află acum în faza de apel
2- Acțiunea în instanță intentată de către investitor contra Agenției Naționale de Mediu pentru intervenția în procesul de avizare a Statului Bulgar. Investitorul a invocat tardivitatea acțiunii. Pe fond, procesul a fost câștigat de către partea română, urmează apelul. Din cauza întârzierilor din procesul de justiție acest proces se pare că va dura cel puțin și anul viitor.
Așadar, avizarea este suspendată datorită celor două acțiuni.
Așa cum am spus de nenumărate ori în spațiul public, singura soluție scurtă este revenirea la ordinul de MS pentru siguranța sanitară din 2014, cel care stabilea o rază de 500 de metri.
O informație importantă aflată de la partea bulgară a fost faptul că și statul bulgar a renunțat la distanța de siguranță sanitară, încă din 2018, ceea ce mă face să cred că va fi imposibil să modificăm OMS de mai sus.
Eu săptămâna viitoare voi prezenta acest proiect ministrului Mediului, Diana Buzoianu, unde sper să putem găsi ajutorul necesar.
Preocupările cetățenilor în legătură cu acest proiect rămân legitime, la cum arată situația momentan, suntem, din păcate, pe drumul spre o autorizare a investiției.”