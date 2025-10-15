Exerciții de evacuare în școlile din sudul județului Giurgiu: peste 470 de elevi și cadre didactice au participat la simulări de cutremur și incendiu

Peste 470 de elevi, cadre didactice și angajați din rândul personalului auxiliar au luat parte, ieri, la exerciții de evacuare organizate în mai multe unități de învățământ din localitățile Colibași, Câmpurelu, Vărăști, Dobreni și Valea Dragului. Activitățile au avut ca scop verificarea modului de reacție în cazul producerii unor situații de urgență, precum cutremurele sau incendiile, dar și instruirea participanților privind măsurile de siguranță care trebuie urmate.
La semnalul de alarmă, elevii au părăsit sălile de clasă în ordine, sub coordonarea profesorilor, și s-au reunit în zonele de siguranță stabilite anterior. După evacuare, cadrele didactice au efectuat apelul nominal, pentru a se asigura că toți elevii au ieșit în siguranță din clădiri, conform planului de urgență.
Totodată, persoanele responsabile de la nivelul fiecărei școli au fost instruite cu privire la măsurile care trebuie aplicate în cazul unei situații reale, astfel încât procesul de evacuare să se desfășoare rapid și eficient, iar elevii să fie protejați corespunzător.
Exercițiile au inclus și o sesiune practică de prim ajutor, în cadrul căreia elevii au învățat, sub îndrumarea unui paramedic, cum să acorde ajutor unei persoane aflate în stop cardio-respirator, exersând tehnici de resuscitare pe un manechin.
Prin aceste activități, autoritățile urmăresc creșterea gradului de pregătire a elevilor și a cadrelor didactice în fața unor posibile situații de urgență, dar și dezvoltarea unui comportament preventiv și responsabil în comunitate.
Sursa: ISU Giurgiu