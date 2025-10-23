Un autoturism a ars ieri, în întregime, în Bolintin Vale… Imaginea este de coșmar!

Un autoturism a luat foc, miercuri, după-amiază, în localitatea Bolintin Vale. Din fericire, conducătorul auto a reușit să iasă la timp din mașină și nu a fost rănit. În scurt timp, incendiul a cuprins întregul autoturism.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat că mașina ardea generalizat.