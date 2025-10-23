joi, octombrie 23, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Un autoturism a ars ieri, în întregime, în Bolintin Vale… Imaginea este de coșmar!

Un autoturism a ars ieri, în întregime, în Bolintin Vale… Imaginea este de coșmar!

Jurnal
-
0
Un autoturism a ars ieri, în întregime, în Bolintin Vale… Imaginea este de coșmar!

Un autoturism a luat foc,  miercuri, după-amiază, în localitatea Bolintin Vale. Din fericire, conducătorul auto a reușit să iasă la timp din mașină și nu a fost rănit. În scurt timp, incendiul a cuprins întregul autoturism.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat că mașina ardea generalizat.

Recomandări preventive pentru conducătorii auto:

– verificați periodic instalația electrică și sistemul de alimentare cu combustibil;

– asigurați-vă că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate;

– verificați dacă există scurgeri de carburanți sau lubrifianți;

– nu faceți improvizații la instalația electrică;

– verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.

VREMEA

Giurgiu
nori împrăștiați
16.7 ° C
16.7 °
16.7 °
66 %
0.8kmh
44 %
J
22 °
vin
19 °
S
17 °
D
18 °
lun
15 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com