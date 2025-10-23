Federația Sindicatului Județean ”Solidaritatea Sanitară” Giurgiu va participa în data de 29 octombrie, la mitingul din Piața Victoriei, în Capitală.  

joi, octombrie 23, 2025
„ALĂTURĂ-TE CELEI MAI MARI MIȘCĂRI SINDICALE DIN ULTIMII 10 ANI! Toți pentru unul și unul pentru toți!”  Sub această lozincă și-au început protestul membrii Sindicatului Județean ”Solidaritatea Sanitară”, din cadrul Spitalului județean de Urgență Giurgiu. 

După cum ne spunea liderul de sindicat, Aurelia Grosu, cele mai mari confederații sindicale din România vor ieși împreună în stradă, unite într-o singură voce pentru:dreptate, echitate și respect!

Întrebată care sunt revendicările sindicaliștilor, Aurelia Grosu ne-a spus că revendicările fiecărei confederații sindicale au fost comasate. Ele se referă în principal la:

• Salarii de bază raportate la salariul minim actual / indexate cu inflația,

• Sporuri raportate la salariile aflate în plată

• Negocieri reale pentru noua lege a salarizării unitare, etc.

„Dacă măsurile anunțate de actualul Guvern se vor aplica, pentru toate categoriile profesionale, nu numai pentru noi, nu va fi bine deloc. 

Fiecare Federație va participa cu un număr de participanți. Noi , la Giurgiu avem 35 de membri, dar dacă vor exista și alți doritori, numărul acesta poate fi mai numeros. Noi având zona Bolintin,  Izvorul și Mogoșești, încerc să conving colegii să participăm în număr cât mai mare. Mizez totuși pe o medie de 40 de membri… 

Și așa cum vă spuneam, această manifestație, nu mai este doar una de protest, este vocea unită a tuturor lucrătorilor din România!”

Referitor la data, locul și ora participării la miting, Aurelia Grosu ne-a spus: „Plecarea se va face din Giurgiu, în cursul dimineții de miercuri, 29 octombrie, mitingul fiind anunțat pentru ora 10.00, urmând să se încheie la ora 14.00. Protestul va avea loc în Piața Victoriei din Capitală …” – ne-a mai precizat liderul de sindicat al Federației Sindicale Județene Giurgiu, Aurelia Grosu.

(Florian Tincu)

