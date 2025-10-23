Bulgaria ne acuză că blocăm construirea de noi poduri peste Dunăre: „Este clar că România vrea să lase un singur punct: Ruse- Giurgiu!”

Tensiuni la Dunăre între România și Bulgaria. Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor, Grozdan Karadjov, lansează acuzații dure la adresa autorităților române, pe care le acuză că obstrucționează construcția de noi poduri și legături de feribot peste fluviu.
Într-o declarație făcută miercuri, la Ruse, oficialul bulgar a afirmat că România refuză să colaboreze pentru extinderea conectivității infrastructurale dintre cele două țări, în ciuda eforturilor depuse de Sofia și de Comisia Europeană.
„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse-Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a declarat Karadjov.
Un singur pod, prea puțin pentru două țări vecine
Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse, inaugurat în 1954, este singura legătură rutieră și feroviară importantă dintre România și Bulgaria pe o distanță de peste 400 de kilometri. Traficul intens, blocajele frecvente și lipsa alternativelor au făcut ca infrastructura să devină un punct critic pentru transportatori și pentru comerțul dintre cele două state.
Potrivit ministrului bulgar, procedurile pentru un al treilea pod în apropiere de Ruse sunt amânate de ani de zile, iar birocrația ar fi principala cauză a întârzierilor.
„Procedura de mediu abia acum avansează. Linia de feribot Ruse-Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul pe pod, dar există o lipsă de cooperare și acolo”, a adăugat Karadjov.
Bulgaria cere acțiuni, România tace
În timp ce autoritățile bulgare susțin că proiectele de infrastructură transfrontalieră sunt esențiale pentru dezvoltarea economică a regiunii Dunării, România nu a transmis încă un punct de vedere oficial privind aceste acuzații.
Discuțiile despre construirea unui nou pod peste Dunăre durează de mai bine de un deceniu, însă niciun proiect concret nu a fost demarat până acum.
Oficialii de la Sofia insistă că o mai bună conectivitate ar aduce beneficii economice ambelor țări și ar reduce presiunea asupra singurului pod existent, devenit insuficient pentru volumul actual de trafic.
Context european: Dunărea, coridor strategic blocat
Uniunea Europeană a inclus Dunărea în coridorul paneuropean de transport nr. 7, un proiect menit să lege nordul și sudul continentului prin infrastructură modernă. În teorie, România și Bulgaria ar trebui să joace un rol-cheie în acest coridor, însă lipsa acordurilor bilaterale frânează progresele.
În timp ce Bulgaria face presiuni pentru accelerarea lucrărilor, România este acuzată de reticență și birocrație excesivă, care ar bloca inițiativele comune.
Concluzie: o prietenie blocată la frontieră!
Acuzațiile venite din partea Sofiei reaprind o problemă veche: Dunărea continuă să despartă mai mult decât unește.
Deși ambele țări sunt membre UE și NATO, infrastructura comună rămâne limitată la un singur pod și câteva linii de feribot cu activitate redusă.
În lipsa unor măsuri concrete și a unei colaborări reale, Giurgiu și Ruse riscă să rămână simbolul unei prietenii doar pe hârtie – așa cum o descrie și vicepremierul bulgar.
(Florian Tincu)
Foto: G4 Media