Turcia pregătește schimbări majore în turism: de la „all inclusive” la „à la carte”!

Unul dintre cele mai populare sisteme de vacanță din lume, „all inclusive”-ul turcesc, ar putea deveni istorie. Autoritățile din Turcia iau în calcul renunțarea treptată la acest model, urmând să treacă la varianta „à la carte”, în care turiștii plătesc doar pentru ceea ce consumă.

Guvernul Turciei ia în acest mod măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului-dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea”, transmite libertatea cu referire la  Sabah.

Potrivit Fundației Turce pentru Prevenirea Deșeurilor, în fiecare an se irosesc aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, dintre care circa 35% din fructe și legume sunt aruncate înainte de a fi consumate.

De ce schimbarea?

Potrivit oficialilor din turism, sistemul „all inclusive” a adus beneficii în masă, atrăgând milioane de turiști anual, dar și pierderi semnificative pentru restaurantele și afacerile locale din afara resorturilor. Practic, majoritatea vizitatorilor rămâneau în incinta hotelurilor și nu mai cheltuiau bani în orașele turistice.

În plus, fenomenul risipei alimentare a devenit tot mai vizibil, cu tone de mâncare aruncate zilnic.

Cum ar funcționa noul model

Trecerea la „à la carte” ar presupune meniuri individuale, porții mai bine dimensionate și o interacțiune mai directă între turiști și cultura gastronomică locală. Astfel, autoritățile speră ca vizitatorii să fie încurajați să exploreze mai mult și să consume produse tradiționale.

Impact asupra turiștilor români

Românii, care aleg anual în număr mare litoralul turcesc pentru pachetele „all inclusive”, ar putea fi nevoiți să-și regândească bugetele și modul de a-și planifica vacanțele.

Deocamdată, schimbarea este în fază de discuție, însă dacă va fi implementată, ar putea schimba radical imaginea vacanțelor în Turcia – de la mesele nesfârșite de tip bufet, la experiențe culinare personalizate.

