BAC 2025, la Giurgiu – Interesul a crescut, fiind dublu față de anul trecut!

Începând de luni, 11 august, Giurgiu găzduiește sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025, în cadrul a doar două centre de examinare: Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin-Vale și un centru central dedicat liceenilor din Giurgiu și localitățile arondate, conform datelor furnizate de către reprezentanții Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu.
Interesul este mai ridicat decât în anii precedenți: aproximativ 400 de candidați au depus înscrierea, față de doar 277 în sesiunea similară din 2024.
Atmosfera din săli și organizarea…
Accesul candidaților se face conform regulamentului – prezentare până cel târziu la 8:30, examenul începând la ora 9:00.
Sunt puse la dispoziție măsuri de siguranță: săli supravegheate audio-video, interzicerea materialelor nepermise, cerneală albastră pentru redactare etc.
Cadrele didactice sunt prezente pentru a asigura buna desfășurare a probelor, iar atmosfera e, în general, solemnă, marcată de emoțiile elevilor și familiilor lor.
În ce constă probele
Marți (12 august): proba obligatorie de profil.
Azi (13 august): proba la alegerea profilului și specializării – materia opțională.
Joi (14 august): proba la limba maternă (unde este cazul).
Subiectele sunt afișate imediat după începerea senzuală, în jurul orei 15:00.
Următorii pași după probe
18 august – afișarea rezultatelor inițiale și vizualizarea lucrărilor (14:00–18:00); urmează depunerea contestațiilor.
19–20 august – soluționarea contestațiilor.
26 august – afișarea rezultatelor finale și validarea promovaților, care trebuie să se fi prezentat la probe și să fi obținut minim nota 5 la fiecare, cu o medie generală de cel puțin 6.