BAC 2025, la Giurgiu – Interesul a crescut, fiind dublu față de anul trecut!

Începând de luni, 11 august,  Giurgiu găzduiește sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025, în cadrul a doar două centre de examinare: Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin-Vale și un centru central dedicat liceenilor din Giurgiu și localitățile arondate, conform datelor furnizate de către reprezentanții Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu. 

Interesul este mai ridicat decât în anii precedenți: aproximativ 400 de candidați au depus înscrierea, față de doar 277 în sesiunea similară din 2024.

                            Atmosfera din săli și organizarea…

  • Accesul candidaților se face conform regulamentului – prezentare până cel târziu la 8:30, examenul începând la ora 9:00.

  • Sunt puse la dispoziție măsuri de siguranță: săli supravegheate audio-video, interzicerea materialelor nepermise, cerneală albastră pentru redactare etc.

  • Cadrele didactice sunt prezente pentru a asigura buna desfășurare a probelor, iar atmosfera e, în general, solemnă, marcată de emoțiile elevilor și familiilor lor.

                            În ce constă probele

  • Marți (12 august): proba obligatorie de profil.

  • Azi (13 august): proba la alegerea profilului și specializării – materia opțională.

  • Joi (14 august): proba la limba maternă (unde este cazul).

  • Subiectele sunt afișate imediat după începerea senzuală, în jurul orei 15:00.

                           Următorii pași după probe

  • 18 august – afișarea rezultatelor inițiale și vizualizarea lucrărilor (14:00–18:00); urmează depunerea contestațiilor.

  • 19–20 august – soluționarea contestațiilor.

  • 26 august – afișarea rezultatelor finale și validarea promovaților, care trebuie să se fi prezentat la probe și să fi obținut minim nota 5 la fiecare, cu o medie generală de cel puțin 6.

                                       Concluzie

Sesiunea a doua de Bacalaureat 2025 din Giurgiu aduce un număr record de participanți, o organizare strictă și un ritm alert: de la probe încărcate de emoții până la afișarea rapidă a rezultatelor și continuarea procesului prin contestații. Atmosfera din centrele de examen rămâne concentrată, în așteptarea verdictului ce le decide viitorul elevilor înscriși în această sesiune.

