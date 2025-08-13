joi, august 14, 2025
Jurnal giurgiuvean
David Popovici devine primul român ce a fost desemnat ambasador Porsche România!

David Popovici, de la viteza din apă, la viteza pe patru roți! 

Cel mai rapid înotător din lume intră acum și în liga campionilor pe patru roți. Multiplu campion olimpic, mondial și european, David Popovici a devenit oficial primul sportiv român desemnat „Friend of the Brand” de către Porsche România – un parteneriat care îmbină eleganța și performanța în aceeași poveste.

Pentru Porsche, momentul are și o notă de destin. Brent Valmar, CEO Porsche România, a dezvăluit că legătura cu Popovici a început în urmă cu 10 ani, când compania i-a oferit o bursă pentru a-și urma visul. „Astăzi, colaborarea oficială încheie un ciclu natural. David continuă să inspire milioane de români cu fiecare competiție,” a spus Valmar.

La rândul său, sportivul de 21 de ani a explicat de ce această asociere îi vine mănușă: „În apă, totul e despre viteză, precizie și control – exact valorile pe care le regăsesc la Porsche. E o onoare să fac parte din această poveste.”

Un palmares de legendă

Popovici nu e doar un fenomen al natației românești, ci și o figură rară în istoria mondială a sportului. Este singurul sportiv care a câștigat de două ori medalia de aur la 100 m și 200 m liber atât la Campionatele Mondiale din 2022, cât și la cele din 2025. În plus, deține recordul european la 100 m liber și mai multe recorduri mondiale de juniori.

Performanțele lui au atins apogeul la Olimpiada de la Paris, unde a cucerit aurul la 200 m liber și bronzul la 100 m liber – transformându-se în primul campion olimpic masculin al României la natație.

Iar în iulie 2025, la Campionatul Mondial de la Singapore, Popovici a scris din nou istorie: dublu aur la 100 m și 200 m liber, o realizare pe care nimeni nu o mai bifase până acum în natație.

În cadrul parteneriatului, David Popovici va fi implicat în campaniile și inițiativele Porsche dedicate sportului, dar și altor proiecte de impact. Practic, de la bazin la volan, povestea sa continuă să fie despre performanță fără compromisuri.

