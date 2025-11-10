Trei autovehicule au fost avariate într-un accident rutier, astăzi dimineață, în Găiseni, județul Giurgiu (Galerie foto)

Un autotren ce transporta colete s-a răsturnat, în această dimineață, la km 39 al A1 București-Pitești, în zona localității Găiseni, județul Giurgiu.

Acesta a acroșat un autoturism și s-a răsturnat în afara părții carosabile peste un alt autovehicul staționat pe banda de urgență. Din fericire, în autoturismul peste care a căzut nu se afla nicio persoană.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și una SAJ și Poliția.

Șoferul autotrenului și cel al autoturismului acroșat au fost monitorizați de echipajul medical la fața locului, refuzând transportul la spital.