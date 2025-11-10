luni, noiembrie 10, 2025
Jurnal giurgiuvean
Trei autovehicule au fost avariate într-un accident rutier, astăzi dimineață, în Găiseni, județul Giurgiu (Galerie foto)

Jurnal
-
0
Un autotren ce transporta colete s-a răsturnat, în această dimineață, la km 39 al A1 București-Pitești, în zona localității Găiseni, județul Giurgiu.

Acesta a acroșat un autoturism și s-a răsturnat în afara părții carosabile peste un alt autovehicul staționat pe banda de urgență. Din fericire, în autoturismul peste care a căzut nu se afla nicio persoană.
La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și una SAJ și Poliția.
Șoferul autotrenului și cel al autoturismului acroșat au fost monitorizați de echipajul medical la fața locului, refuzând transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la bateriile de la autovehiculelor.

Sursa : ISU Giurgiu

