Extinderea Târgului comunal, principala preocupare a primarului localității Clejani, Florin Nidelea. Ce altceva vrea să mai construiască primul edil, în comună…

O vizită recentă în localitatea Clejani, ne-a oferit prilejul de a afla mai multe amănunte despre noul Târg deschis de curând aici, eveniment local pe care cotidianul nostru l-a consemnat la ora deschiderii.

  „După cum ați remarcat și dumneavoastră, localnicii s-au bucurat de această inițiativă, participând în număr mare la eveniment” – ne spunea primarul localități, Florin Nidelea.

El a fost înzestrat cu de toate, în așa fel încât cetățeanul să poată găsi aici de la legume, fructe, zarzavaturi, ouă, produse lactate și până la haine, încălțăminte.. Fără animale însă…Orice este legal se poate desface în acest loc. De jur împrejurul Târgului am instalat 6 stâlpi, mai bine zis, în colțurile acestuia, asigurându-se astfel iluminatul întregului teren destinat acestui obiectiv. Tarabele, tip piață,  le-am primit din partea primarilor sectoarelor 4 și 6 din Capitală, cărora le mulțumim, obiecte  extrem de eficiente pentru Târg.

Aș mulțumi totodată și președintelui Consiliului Județean, Toma Petcu, căci prin intermediul  dumnealui   am primit aceste lucruri. Am pavoazat aleile cu piatră, am închis Târgul cu plasă și stâlpi, urmând ca foarte curând să acoperim o mare parte din zona destinată comerțului cu o copertină de vreo sută și ceva de metri și un acoperiș dintr-un material ce va fi aprobat în Consiliul local.

Ne axăm foarte mult pe Piața comunală din localitatea Clejani, de aceea vrem s-o modernizăm, creând în acest fel posibilitatea  locuitorilor de aici cât și din comunele limitrofe să își vândă produsele pe care le produc”…ne mai spunea primarul Florin Nidelea.

Tot aici, în Târg cumpărătorii mai pot găsi pe lângă produsele alimentare și materiale de construcții, produse din lemn, mase plastice, bidoane, butoaie și tot ce este util într-o gospodărie. Repet, principalul obiectiv al Primăriei Clejani este extinderea Târgului comunal. Suntem în acest moment în discuții și  cu firma „Penny” pentru ridicarea unui magazin la noi în localitate. Cu aceeași firmă care a realizat magazinul de la Crevedia suntem și noi acum într-o discuție pentru realizarea acestui spațiu comercial ” – ne-a mai precizat primarul comunei, Florin Nidelea.

(Florian Tincu)

