APA Service SA Giurgiu: Parcul din livadă a împlinit 4 ani de existență…!

În această toamnă “Parcul din livadă“ a împlinit 4 ani, timp în care a primit mii de vizitatori: elevi, studenți, profesori, artiști, actori, personalități din județ și din țară sau numai simpli curioși.
Conceput ca spațiu de lucru, parcul a găzduit în acești ani vizitatori aflați în trecere sau persoane aflate în cadrul desfășurării unor întâlniri tematice. Am organizat aici pentru copii, jocuri educative sau distractive, concursuri și chiar picnicuri.
În fiecare an am plantat, primăvara și toamna, zeci de plante: flori și arbuști, am adăugat mobilier din lemn sau piatră, fără nicio concesie față de plastic, cauciuc sau metale.
Mergem înainte și nu uitați că din primăvară porțile „Apa Service” sunt mereu deschise pentru programele naționale „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”.
Turul Companiei începe în Uzina de Apă, urmează Bazinul cu pești colorați, apoi Laboratorul de analiză a apei, Dispeceratul și, la final, ne adunăm cu toții în Parc, în mijlocul naturii.