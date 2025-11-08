Tragedie la câțiva kilometri de București! Aflați într-o mașină, pe calea ferată, patru oameni au fost spulberați de trenul de călători Giurgiu-București, la Vidra!

Vineri după-amiază, liniștea localității Vidra, din județul Ilfov, a fost sfâșiată de un accident cumplit: un tren de călători care venea din Giurgiu a lovit în plin o mașină aflată pe calea ferată, într-un impact devastator care a curmat patru vieți. O a cincea persoană a fost găsită în viață, dar grav rănită, printre fiarele contorsionate…
Tragedia s-a produs în jurul orei 15:00, la trecerea la nivel cu calea ferată dintre halta Vidra și stația Jilava, la doar câțiva kilometri de Capitală. Trenul R 9708 – Săgeata Albastră, care circula pe ruta Giurgiu–București, a izbit violent autoturismul care, potrivit anchetatorilor, ar fi forțat trecerea, deși zona era semnalizată corespunzător.
„Impactul a fost devastator!”
Martorii tragediei spun că în doar câteva secunde, liniștea s-a transformat în haos…„Am auzit un zgomot cumplit, un huruit și apoi o bubuitură uriașă. Când am ajuns acolo, mașina era făcută praf, aruncată la câțiva metri”, a povestit un localnic.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, în mașină se aflau cinci persoane – patru dintre ele și-au pierdut viața pe loc, iar una a fost găsită conștientă, dar grav rănită, fiind transportată de urgență la spital.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov (ISUBIF) a trimis la fața locului un dispozitiv masiv de intervenție: 4 ambulanțe SMURD, o autospecială de stingere, două autospeciale de descarcerare și Detașamentul Special de Salvatori.
„În urma evaluării medicale, 4 persoane au decedat și o victimă a fost găsită conștientă”, a transmis ISU într-un comunicat.
Zona unde s-a produs tragedia deși nu este prevăzută cu barieră, există însă indicatoare rutiere de avertizare. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă șoferul a ignorat semnele sau dacă trenul nu a avut timp să oprească.
„În urma impactului, din datele preliminare, a rezultat decesul a patru pasageri… trecerea nu este prevăzută cu barieră, însă este semnalizată”, au mai precizat reprezentanții IPJ Ilfov.
Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a confirmat accidentul, precizând că traficul feroviar a fost complet blocat între Giurgiu și București până la finalizarea cercetărilor.
Trenul R 9708 a rămas staționat la locul tragediei, în timp ce echipele de criminaliști și procurorii au documentat scena pentru a reconstitui momentul fatal.
Un nou capitol negru pentru România
România se află din nou în fața unei drame de proporții, petrecute la o trecere de cale ferată fără barieră, dar unde neatenția și graba pot fi fatale. În doar câteva secunde, patru oameni au fost spulberați de tren, iar familiile lor rămân să caute răspunsuri.
„O clipă de neatenție, o viață pierdută. Asta vedem din nou, și din păcate, se repetă prea des”, a declarat un pompier de la fața locului.
Tragedia de la Vidra ridică întrebări dureroase despre siguranța trecerilor la nivel cu calea ferată, multe dintre ele fără bariere și prost semnalizate. Patru oameni nu mai sunt astăzi printre noi, iar o anchetă urmează să stabilească cine poartă vina pentru o clipă care a costat patru vieți.
