Noapte de coșmar la Iepurești, în județul Giurgiu! Două autoturisme au intrat violent într-o coliziune…Trei dintre pasageri au fost duși la Spital!

-
-
-
Un accident extrem de grav s-a petrecut azi noapte în localitatea  Iepureşti, din județul Giurgiu!

Din coliziunea a două autoturisme,  trei persoane au ajuns la spital…

La locul accidentului  s-au deplasat atât echipele de pompieri din Secția Mihăilești, cu o autospecială de stingere, cât și trei ambulanțe SAJ și echipajul Poliției.

În urma accidentului doi bărbați și un minor au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului , în acest timp echipele de pompieri asigurând toate măsurile de prevenire a unui incendiu, prin  deconectarea bornelor de la bateriile celor două autoturisme.

Sursa: ISU Giurgiu

