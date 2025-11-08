sâmbătă, noiembrie 8, 2025
Primăria Municipiului Giurgiu intenționează să „recupereze Piața Centrală" prin intermediul instanței de judecată!

Cu ceva timp în urmă o publicație locală publica un material pe care administrația Primăriei locale l-a considerat inexact cu situația în sine, motiv pentru care a dorit să vină cu explicații lămuritoare în acest caz, text pe care vi-l punem la dispoziție…

În legătură cu materialul apărut pe site-ul Giurgiu pe surse referitor la situația Pieței Centrale, Primăria Municipiului Giurgiu consideră necesar să facă următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice:

Concesionarii Pieței Centrale au promis, la momentul semnării contractului, că vor investi 2 milioane de euro în modernizarea și dezvoltarea spațiului comercial. În realitate, investițiile efectuate până în prezent se ridică la doar aproximativ 2 milioane de lei, o sumă de zece ori mai mică decât cea asumată inițial.

În aceste condiții, intenția clară a Primăriei Municipiului Giurgiu este de a recupera Piața Centrală prin intermediul instanței de judecată, pentru ca aceasta să revină în proprietatea și administrarea comunității locale, în interesul giurgiuvenilor.

Menționăm că singura cale legală pentru recuperarea Pieței Centrale este acțiunea în instanță, întrucât contractul de concesiune a fost încheiat pe o perioadă de 49 de ani.
Primăria Municipiului Giurgiu își reafirmă angajamentul de a acționa exclusiv în interesul public și de a readuce în patrimoniul orașului bunurile care trebuie să servească întreaga comunitate.”

(Jurnal)

