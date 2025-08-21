joi, august 21, 2025
Jurnal giurgiuvean
Tragedie în Nessebar: Un copil de 8 ani, a murit în timpul unui zbor de parasailing, sub ochii mamei sale

O vacanță pe litoralul bulgăresc s-a transformat într-un coșmar pentru o familie venită în vacanță…

În localitatea  Nessebar (Bulgaria), un copil de doar 8 ani a murit după ce o centură care îl ținea fixat în timpul unui zbor cu **parasailingul s-a rupt.  Micuțul a căzut de la aproximativ 50 de metri înălțime în timp ce mama lui a rămas suspendată în aer și a asistat neputincioasă la această tragedie.

**Pentru cei neinițiați în acest sport, Parasailingul este o activitate recreativă, acvatică în care o persoană este legată de o parașută și remorcată de o barcă permițându-i să zboare deasupra apei.

Echipele de salvare au adus corpul copilului la țărm, însă resuscitarea  nu l-a readus la viață pe minor. În urma acestui accident dramatic, autoritățile au reținut trei persoane și au suspendat activitatea de parasailing din stațiune.

Cazul a stârnit indignare și din cauza întârzierilor serviciilor de urgență. Prima ambulanță a sosit după 20 de minute, dar fără echipament de resuscitare, iar a doua a venit abia după o oră, din localitatea Burgas.

Șeful Serviciului de Salvare Acvatică Nessebar, Ivan Georgiev, a descris accidentul ca fiind „fără precedent” în Bulgaria și a promis verificări suplimentare ale tuturor atracțiilor acvatice de pe litoralul Mării Negre.

La această oră autoritățile bulgare investighează cauzele exacte ale accidentului și responsabilitatea operatorilor.

Tragedia readuce în prim-plan necesitatea unor standarde de siguranță mult mai stricte și a unui răspuns prompt în caz de urgență.

