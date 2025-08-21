joi, august 21, 2025
Fostul consilier județean, Ion Mateescu s-a sinucis, miercuri după amiază, cu o armă de vânătoare! Unde a fost găsit de organele de poliție….

La scurt timp după ce am publicat vestea morții lui Ion Mateescu, fost director al Direcției de Transport Giurgiu, am primit din partea poliției contextul tragic în care acesta a murit, însă am ezitat a publica acest lucru din considerație față de acest om și din respect față de familia acestuia, aflată  într-un moment de grea suferință…

Ion Mateescu, cunoscut de apropiați ca Mateo, este originar din Falaștoaca,  comuna Comana, județul Giurgiu. Conform organelor de anchetă bărbatul, în vârstă  de 63 de ani, și-a pus capăt zilelor împușcându-se în piept cu o armă de vânătoare. Arma era deținută  de acesta, legal.

Soția victimei tragicului accident declară că a alertat autoritățile că bărbatul domniei sale ar fi plecat de acasă, cu gândul de a se sinucide. De fapt el chiar îi spusese soției că are de gând să se omoare.

Deși polițiștii de la Secția Rurală nr. 2 din Comana au pornit imediat spre zona în care bănuiau că se găsea victima, din păcate, Ion Mateescu a fost găsit mort în cimitirul din localitate. Accidentul s-a produs, conform organelor de anchetă, în jurul orei 17:40.

În prezent  Ion Mateescu conducea Biroul de Control Financiar din cadrul Direcţiei Agricole a Județului Giurgiu.

La acest moment organele de anchetă, conduse de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu,  încearcă  să afle care a fost  cauza ce a  condus la acest tragic accident.

Sursa: IPJ Giurgiu

