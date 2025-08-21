joi, august 21, 2025
Jurnal giurgiuvean
ANAF schimbă regulile pentru Nunți , Botezuri și Petreceri de tot felul

Pentru că nu mai vrea să fie păcălit în privința sumelor ce trebuie plătite la stat cu ocazia nunților, botezurilor și a altor evenimente de tip familial, Fiscul  ia o decizie căreia trebuie să se conformeze toți cei din Horeca.

În acest context ANAF-ul vrea să cunoască, în avans, despre evenimentele ce urmează a avea loc. În acest fel aceștia speră că vor combate evaziunea fiscală în domeniul serviciilor la  nunți, botezuri, tăieri de moț, aniversări, petreceri de familie , de firme etc.

De aceea Fiscul le cere organizatorilor  ( restaurante, baruri, societăți private de entertainment…) să transmită, în maximum cinci zile de la primirea solicitării, informații detaliate despre evenimentele desfășurate în spațiile pe care le administrează sau exploatează în perioada august – noiembrie/decembrie 2025. Cei care nu se conformează vor fi amendați, notează economedia.

     Informațiile  cerute de Fisc, de la organizatori…

  • date identificare beneficiar rezervare (nume și prenume/denumire persoană juridică, număr telefon contact)

  • natură eveniment (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate etc.), data evenimentului și ora începerii

  • număr estimat de meniuri/participanți (număr minim declarat/acceptat, după caz)

  • preț meniu (dacă au existat/vor exista mai multe tipuri de meniuri cu valori diferite, se vor evidenția în mod corespunzător)

  • valoarea avansului încasat

  • modalitatea de încasare a avansului (chitanță/ordin de plată etc.)

  • alte servicii oferite de organizator contra cost, conform contractelor (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice/muzicale, filmare și/sau fotografiere etc.)

  • valoare altor servicii oferite de organizator

Și toate acestea deși anul trecut , Fiscul preciza  că darul de nuntă sau de botez nu intră în categoria veniturilor impozabile, nu se taxează și nu trebuie declarat.

 

Sursa: România Tv

