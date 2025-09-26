vineri, septembrie 26, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Trafic rutier restricționat temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse pentru competiția internațională „Aleargă cu spirit liber”

Trafic rutier restricționat temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse pentru competiția internațională „Aleargă cu spirit liber”

Jurnal
-
0
Trafic rutier restricționat temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse pentru competiția internațională „Aleargă cu spirit liber”

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță că duminică, 28 septembrie 2025, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi întreruptă temporar, în intervalul orar 11:00 – 11:45, ca urmare a desfășurării celei de-a șaptea ediții a evenimentului sportiv internațional de alergare pe șosea „Aleargă cu spirit liber Ruse–Giurgiu / Free Spirit Ruse–Giurgiu”.

Competiția, organizată de autoritățile bulgare în parteneriat cu instituții din România, are ca punct de plecare centrul orașului Ruse (Bulgaria) și linia de sosire în centrul municipiului Giurgiu (România). La eveniment sunt așteptați circa 300 de participanți, alături de persoane însoțitoare, care vor traversa podul pe durata cursei.

Potrivit autorităților, măsura restricționării temporare a traficului este necesară pentru a asigura securitatea participanților și desfășurarea evenimentului în condiții optime.

Recomandări pentru șoferi și rute alternative

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu îi sfătuiește pe conducătorii auto să își planifice din timp călătoriile și, pe cât posibil, să utilizeze punctele de trecere a frontierei alternative pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri. Printre acestea se numără:

  • Județul Dolj: Calafat, Bechet

  • Județul Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

  • Județul Călărași: Călărași

  • Județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Autoritățile române și bulgare vor colabora îndeaproape pentru gestionarea traficului și menținerea unui climat de siguranță pe întreaga durată a competiției.

Sursa: I.T.P.F. Giurgiu

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
16.9 ° C
16.9 °
16.9 °
40 %
7.5kmh
100 %
vin
16 °
S
19 °
D
22 °
lun
21 °
mar
16 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com