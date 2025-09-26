vineri, septembrie 26, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Apa Service Giurgiu, partener al competiției transfrontaliere „Free Spirit Run”

Apa Service Giurgiu, partener al competiției transfrontaliere „Free Spirit Run”

Jurnal
-
0
Apa Service Giurgiu, partener al competiției transfrontaliere „Free Spirit Run”

Apa Service Giurgiu se numără printre sponsorii principali ai crosului transfrontalier Giurgiu–Ruse, „Free Spirit Run”, o competiție unică în Europa de Est, ce reunește la start peste 300 de alergători din 11 țări.

Prin implicarea în această manifestare sportivă, compania își reafirmă angajamentul față de comunitate, demonstrând că responsabilitatea socială înseamnă mai mult decât furnizarea unui serviciu public esențial.

„Apa Service susține nu doar sportul de performanță, ci și valorile comunitare, sprijinind inițiative ce promovează sănătatea, spiritul de echipă și cooperarea dintre oameni”, transmit reprezentanții companiei.

Evenimentul „Free Spirit Run” este o ocazie de a aduce împreună oameni din diferite culturi și țări, promovând prietenia și solidaritatea prin sport. Contribuția Apa Service subliniază dorința de a investi în proiecte ce depășesc granițele locale și îmbină mișcarea cu un stil de viață sănătos.

Apa Service – partener de încredere al comunității, dincolo de apă!

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
16.9 ° C
16.9 °
16.9 °
40 %
7.5kmh
100 %
vin
16 °
S
19 °
D
22 °
lun
21 °
mar
16 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com