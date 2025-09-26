vineri, septembrie 26, 2025
Jurnal giurgiuvean
Emiterea rovinietei și a peajului prin SMS, posibil cu întreruperi vineri, 26 septembrie

Photo by Omar Ramadan

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că, vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul 08:00 – 16:00, serviciul de emitere a rovinietei și peajului prin SMS ar putea funcționa cu întreruperi de scurtă durată.

Măsura survine ca urmare a unor lucrări de upgradare a infrastructurii de comunicații realizate în colaborare cu operatorii de telefonie mobilă, a precizat instituția într-un comunicat oficial.

Alternative pentru șoferi

Pentru a evita eventualele probleme legate de emiterea documentelor, CNAIR reamintește utilizatorilor că:

  • Rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de începerea perioadei de valabilitate.

  • Peajul (inclusiv taxa de pod Fetești – Cernavodă) poate fi achitat până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii efectuate.

Astfel, conducătorii auto au posibilitatea de a-și planifica din timp achiziția rovinietelor și a peajelor, evitând situațiile neplăcute generate de eventualele întreruperi tehnice.

Informații utile

CNAIR a precizat că va colabora permanent cu operatorii de telefonie mobilă pentru ca aceste lucrări să fie finalizate în timp util și pentru ca impactul asupra utilizatorilor să fie redus la minimum.

