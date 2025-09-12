Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, invitat la ședinta ordinară a Consiliului Local Giurgiu din 11 septembrie

Mulțumesc domnului primar Adrian Anghelescu pentru invitația la ședința Consiliului Local.
Le sunt recunoscător consilierilor locali care au înțeles importanța și au votat Proiectul de hotărâre nr. 238/03.09.2025, privind acordul de principiu pentru încheierea contractului de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și societatea Consiliului Județean – JUDSERV 2020 S.R.L.
Este vorba despre un pas esențial pentru asigurarea hranei beneficiarilor de la DGASPC, Spitalul Județean Giurgiu si Direcția de Asistență Socială, un serviciu de care depind mii de oameni aflați în nevoie.
Această asociere demonstrează că atunci când punem pe primul loc interesul comunității, găsim soluții concrete și corecte. Împreună putem asigura condiții mai bune pentru cetățenii vulnerabili ai municipiului și județului Giurgiu.