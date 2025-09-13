PSD propune măsuri pentru relansarea economică prin stimularea investițiilor

Partidul Social Democrat consideră că România nu poate depăși actualele dificultăți economice prin oprirea investițiilor, ci prin stimularea acestora, după modele deja aplicate cu succes în statele europene dezvoltate.

Reprezentanții PSD subliniază că este nevoie de o schimbare de paradigmă: „Trebuie să ieșim din zona neagră a tăierilor de salarii, a concedierilor, a taxelor majorate și a scumpirilor. Trebuie să ieșim din austeritate și să facem în așa fel încât banii să circule, consumul să crească și economia națională să se redreseze.”

Principalele măsuri propuse de PSD

1. Credit fiscal pentru investiții strategice noi

Valabil pentru investiții de peste 20 de milioane de euro în industrii precum alimentară, chimică, auto, apărare sau utilaje.

Prevede deducerea impozitului pe profit timp de 5 ani, teren concesionat gratuit pe 30 de ani, utilități asigurate până la poarta investiției, proceduri rapide pentru avize, amortizare accelerată și garanții de stat pentru credite.

2. Stimulente pentru investiții de producție în zone slab dezvoltate

Pentru proiecte de peste 5 milioane de euro, se deduce din impozitul pe profit până la 50% din valoarea investiției.

Se acordă amortizare accelerată pentru echipamente și garanții de stat pentru creditele de investiții.

3. Amortizare accelerată pentru active fixe

Facilitate acordată pentru echipamente și tehnologii de ultimă generație.

Firmele pot deduce fiscal între 130% și 200% din valoarea investiției, pe o perioadă de 5 ani, ceea ce înseamnă reducerea impozitului pe profit și sprijin pentru tehnologizare și digitalizare.

Măsura vizează industrii precum alimentară, chimică, auto, echipamente electrice și utilaje.

4. România – hub regional de Cercetare și Inovare