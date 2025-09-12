vineri, septembrie 12, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Adăpostul public de câini din Giurgiu angajează medic veterinar

Adăpostul public de câini din Giurgiu angajează medic veterinar

Jurnal
-
0
Adăpostul public de câini din Giurgiu angajează medic veterinar

Adăpostul public de câini din Giurgiu își mărește echipa și lansează un apel către toți medicii veterinari care doresc să contribuie la salvarea și îngrijirea animalelor fără stăpân.

Instituția caută un medic veterinar, chiar și stagiar, care să se ocupe atât de supravegherea și îngrijirea câinilor din adăpost, cât și de coordonarea activităților desfășurate aici.

Cerințe

Candidații trebuie să aibă studii superioare finalizate în domeniul medicinii veterinare, empatie și disponibilitate de a lucra cu animale aflate în situații de stres sau traume. Experiența într-un cabinet veterinar sau într-un adăpost constituie un avantaj.

Responsabilități

Noul medic veterinar va avea atribuții precum:

  • monitorizarea stării de sănătate a câinilor;

  • coordonarea activităților din adăpost;

  • gestionarea documentelor specifice;

  • colaborarea cu personalul și implicarea în campanii de informare, sterilizare și adopție.

Oferte și beneficii

Adăpostul pune la dispoziție contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, program de lucru flexibil, toate echipamentele necesare și, mai presus de toate, șansa de a face o diferență reală în viața animalelor abandonate.

Cum se aplică

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită un CV și o scrisoare de intenție la adresa primarie@primariagiurgiu.ro, sau să le depună personal la sediul Giurgiu Servicii Locale, strada Unirii nr. 6.

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
25.9 ° C
25.9 °
25.9 °
60 %
1.7kmh
100 %
vin
25 °
S
28 °
D
28 °
lun
28 °
mar
28 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com