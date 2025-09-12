Adăpostul public de câini din Giurgiu angajează medic veterinar

Adăpostul public de câini din Giurgiu își mărește echipa și lansează un apel către toți medicii veterinari care doresc să contribuie la salvarea și îngrijirea animalelor fără stăpân.
Instituția caută un medic veterinar, chiar și stagiar, care să se ocupe atât de supravegherea și îngrijirea câinilor din adăpost, cât și de coordonarea activităților desfășurate aici.
Cerințe
Candidații trebuie să aibă studii superioare finalizate în domeniul medicinii veterinare, empatie și disponibilitate de a lucra cu animale aflate în situații de stres sau traume. Experiența într-un cabinet veterinar sau într-un adăpost constituie un avantaj.
Responsabilități
Noul medic veterinar va avea atribuții precum:
monitorizarea stării de sănătate a câinilor;
coordonarea activităților din adăpost;
gestionarea documentelor specifice;
colaborarea cu personalul și implicarea în campanii de informare, sterilizare și adopție.
Oferte și beneficii
Adăpostul pune la dispoziție contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, program de lucru flexibil, toate echipamentele necesare și, mai presus de toate, șansa de a face o diferență reală în viața animalelor abandonate.
Cum se aplică