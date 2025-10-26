duminică, octombrie 26, 2025
Jurnal giurgiuvean
Toma Petcu – Președintele CJ Giurgiu: „De cele mai multe ori piedicile pe care le întâmpinăm vin de la cei din spatele nostru, sau din rândul colaboratorilor de care ne lovim, zi de zi!”

”Știm că lumii îi place întotdeauna să  critice șefii de instituții, cele mai reprezentative și amintesc aici Consiliul Județean, Prefectura,  Primăria, primăriile din teritoriu, dar de cele mai multe ori piedicile pe care le întâmpinăm nu vin de la nivelul conducerii, ci ele vin de la cei din spatele nostru, sau din rândul colaboratorilor de care ne lovim și noi, zi de zi„ – spunea președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma PETCU, în conferința de presă susținută vineri, 24 octombrie, la sediul CJ Giurgiu.

Ar trebui înțeles că atât primarii, președinții de CJ și prefecții sunt vremelnici pe funcții…Observ în ultimul timp în presă că foarte multe lucruri care s-au întâmplat de-a lungul timpului se impută, într-un fel, direct conducătorului instituției. Eu aș avea rugămintea ca instituțiile care au posibilitatea să verifice toate aceste lucruri și care au dreptul să verifice modul în care își valorifică patrimoniul, modul în care își respectă contractele, să verifice aceste contracte.  Nu numai modul în care acest contract este respectat,  ci și dacă  sumele și banii ce trebuie să vină către instituțiile statului: Primărie, Consiliul Județean, sunt corecte. Căci aceste instituții se bazează pe ceea ce colectează din taxe și impozite locale și micile eliberări de avize.

De precizat că instituția noastră, Consiliul Județean este dependent, în integralitate, de economia județului. Iată de ce în ceea ce privește cotele de TVA venite de la Ministerul de Finanțe, din cauza , probabil,  a unei activități economice mult mai slabe decât s-a previzionat, suntem cu peste 8 milioane sub ceea ce ar fi trebuit să primim, diferență pe care va trebui s-o acoperim din surse alternative, pentru a putea să ne menținem activitatea la un standard ridicat , să nu oprim nimic din ceea ce am început, toate aceste proiecte în care avem și cofinanțări și cheltuieli neeligibile și unele cheltuieli pe care nu le putem deconta, și totodată pentru a ne menține promisiunea față de anumite UAT-uri, de a ne asocia cu ei pe anumite proiecte: să reabilităm o școală, să dezvoltăm o Piață agroalimentară, să realizăm o infrastructură de drumuri.

(Jurnal)

