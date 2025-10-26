DAJ Giurgiu: Peste 1400 de cultivatori au depus documente în vederea obținerii sprijinului financiar pentru legume cultivate în spațiu protejat.

După cum ne spunea directorul Direcției pentru Agricultură a Județului Giurgiu (DAJ), Petra Ochișor, Hotărârea de Guvern care acordă un sprijin financiar fermierilor ce cultivă legume în spații protejate, au depus pe HG 325 până vineri 24 octombrie, documentația privind valorificarea. Este o hotărâre ce are ca termen de derulare 3 ani , 2025-2027.
„Până la data de 24 octombrie, la sediul Direcției Județene pentru Agricultură Giurgiu, s-au depus documentele de valorificare pentru a se închide procedura și a se constata îndeplinite condițiile de eligibilitate, în vederea acordării sumelor, respectiv 1, 5 euro pe fiecare metru pătrat de cultură în spațiu protejat” menționa Petra Ochișor.
„Nu se mai numește Programul Tomata, căci acum în spațiul protejat sunt mai multe specii: salată, spanac, ceapă verde, castraveți, fasole , vinete etc. Se permite celor care dețin minim 1.000 de mp. de spațiu protejat, de cultivat nu numai tomate, iar în funcție de suprafață este condiționată și existența culturii de tomate, asta pentru că oamenii dețin o suprafață mai mare de spațiu protejat. Asta înseamnă că pot fi sprijiniți prin a avea și o rotație a culturii, să nu mai fie numai monocultură.
În consecință acum s-a creat posibilitatea cultivatorul să aibă mai multe culturi și să-și facă sortimentul pe care și-l dorește iar în același timp să poată beneficia și pentru celelalte culturi de acel sprijin financiar.
Astfel în afara tomatelor, avem ardei gras, ardei lung, gogoșari, ardei iute și în funcție de specificul zonei avem castraveți și salată, după cum observați există un echilibru destul de mare, cultura de tomate fiind însă prioritară, conform deciziei de a exista un minim de 1.000 mp de teren în spațiu protejat, cultivat cu tomate, asta pentru a putea fi eligibil.
În funcție de totalul suprafeței cu spațiu protejat cu care se înscrie cultivatorul în program, trebuie să și respecte ponderea culturii de tomate, ce variază…De la 3000 la 4000 trebuie să aibă minim 2000 mp. pentru tomate. De la 4.000 la 7.000 de mp trebuie să aibă 3.000 mp. cultivați cu tomate…
Deci cultura de tomate este condiționată de suprafața totală de spațiu protejat deținut. Cei 1451 de beneficiari, înscriși anul acesta înseamnă destul de mult….Un beneficiar de sprijin are acum nu are numai o singură mie de mp. are mai mulți ”– ne preciza directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor.