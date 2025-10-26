FOTBAL. Etapa a 7-a, Liga a IV-a, Giurgiu: „Giganții Vărăști” învinge, la scor, echipa Gloria Comana!

Sâmbătă s-au disputat partidele din cadrul etapei a VII-a din Campionatul județean, Liga a IV-a, seria Sud.
„Dunărea Găujani” s-a impus în meciul cu „MV Călugăreni”, pe stadionul celor din Călugăreni. Scorul rundei aparține echipei din Vărăști. Dintre echipele care luptă pentru play-off o altă echipă care a repurtat un mare eșec este „CS Mihai Bravu”.
Derby trist pentru echipa lui „Tatică”, acolo unde cei din teren nu au reușit să se ridice la înălțimea unui astfel de duel, așteptat în seria Sud. Scorul spune tot: „Giganții Vărăști” – „Gloria Comana” 5-0, scorul etapei.
Un nou meci, aceeași determinare și poftă de victorie! Fotbaliștii lui Costel Grigore arată din nou că merită locul de lider! „Victoria Adunații Copăceni” (foto), a câștigat în weekend cu 3-2 pe teren propriu cu „Viitorul Hulubești”. Să sperăm că fotbaliștii primarului Daniel Rusu nu vor mai repeta greșeala din meciul de la Comana, în derby-ul de sâmbăta viitoare, ce se va disputa la Găujani…
Rezultatele etapei a 6-a:
Energia Remuș – Dunărea Oinacu 1-0
M. V. Călugăreni – Dunărea Găujani 0-4
Viitorul Băneasa – CS Mihai Bravu 0-0
Giganții Vărăști – Gloria Comana 5-0
Victoria Adunații Copăceni – Viitorul Hulubești 3-2
Academia Slobozia – a Stat
Clasament
1.Victoria Adunații Copăceni 7 6 0 1 32 -5 18p
2.Dunărea Găujani 6 6 0 0 30 -5 18p
3.Giganți Vărăști 7 6 0 1 28 -7 18p
4.Mihai Bravu 6 4 1 1 19 -8 13p
5.Gloria Comana 6 3 1 2 17 -14 10p
6.Energia Remuș 7 3 1 3 12 -11 10p
7.Viitorul Hulubești 6 1 1 4 11 -18 4p
8 AS M. V. Călugăreni 7 1 1 5 5 -20 4p
9.Viitorul Băneasa 6 0 3 3 5 -11 3p
10.Academia Slobozia 6 1 0 5 7 -39 3p
11.Dunărea Oinacu 6 0 0 6 3 -31 0p
Pentru a 3-a neprezentare la jocuri, echipa „AS Scărișoara” a fost exclusă din campionat (toate rezultatele înregistrate se anulează)
Etapa viitoare sâmbătă,1 noiembrie, ora15:00:
CS Mihai Bravu – Academia Slobozia
Dunărea OIinacu – Viitorul Băneasa
Dunărea Găujani – Victoria Adunații Copăceni
Viitorul Hulubești – Giganții Vărăști
Gloria Comana – Energia Remuș
M. V. Călugăreni – Stă