Toma PETCU – președinte CJ Giurgiu: „Centrul de management Integrat al Deșeurilor Frătești dispune de infrastructura necesară pentru a răspunde provocărilor legate de mediu și pentru a proteja sănătatea locuitorilor pe termen lung.”

Marți, 16 septembrie a avut loc deschiderea Celulei 2 aferentă Depozitului de Deșeuri din localitatea Frătești. 

La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, prefectul județului Giurgiu, prof. IonGhimpețeanu, deputații Aneta Matei și Andrei Alexandru, alături de oficialități locale și județene.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – Frătești (CMID), cu o valoare totală a contractului de lucrări la data construcției de 39.347.150,37 lei (fără TVA ), a cuprins la data construirii următoarele componente:

-o stație de compostare deșeuri biodegradabile (capacitate de 11.000 t/an),

-o stație de sortare deșeuri reciclabile (capacitate de 10.000 t/an)

prima celulă a depozitului, proiectată pentru o capacitate operațională de 7 ani

-cabina poarta și cântar rutier

-clădire administrativă

-stație PECO

-atelier auto

-spălare roti

-decantor

-bazin levigat

-stație tratare levigat

-rețele exterioare (alimentare apă, canalizare, iluminat exterior)

-gospodărie apă.

CMID Frătești a devenit funcțional în luna august 2017, când a fost emisă Autorizația de Mediu nr. 7.

În prezent, Celula nr. 2 din cadrul CMID a fost construită, iar luna aceasta procedură de revizuire a Autorizației de Mediu a fost finalizată, ceea ce permite utilizarea celulei de depozitare.

Noua celulă are o suprafață de 16.840 mp și a fost realizată cu respectarea celor mai exigente standarde tehnice și de protecție a mediului. Valoarea totală a lucrărilor aferente Celulei nr. 2 este de 7.449.987,04 lei, iar capacitatea acesteia este de 271.031 mc, asigurând o durată estimată de exploatare de minimum 10 ani.

Finanțarea lucrărilor de construire a fost asigurată de către Consiliul Județean Giurgiu din disponibilul aflat în Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) Giurgiu.

Ca și amplasament, Celula 2 este construită adiacent Celulei 1, urmând ca la finalul perioadei de folosință să facă corp comun cu aceasta din urmă.

Cu această ocazie președintele Consiliului Județean Giurgiu, TOMA PETCU a declarat:

Am participat la deschiderea oficială a Celulei 2 din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești, un pas esențial pentru protecția mediului și o gestionare modernă a deșeurilor în județul Giurgiu.

Acest proiect confirmă că județul nostru dispune de infrastructura necesară pentru a răspunde provocărilor legate de mediu și pentru a proteja sănătatea locuitorilor pe termen lung.

Noua celulă are o suprafață de 16.840 mp, o capacitate de 271.031 mc și va asigura o durată de exploatare de minimum 10 ani. Investiția, în valoare de 7.449.987,04 lei, a fost finanțată din Fondul de Întreținere,

Înlocuire și Dezvoltare al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Giurgiu, iar lucrările au fost realizate la cele mai înalte standarde tehnice și de siguranță pentru mediu.

Reamintesc că Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Frătești a devenit funcțional în 2017 și include o stație de compostare (11.000 t/an), o stație de sortare (10.000 t/an), infrastructură tehnică completă și prima celulă a depozitului, cu o durată de viață de 7 ani.

Pe termen mediu și lung, din sumele încasate ca redevență în următorii 10 ani, cât este perioada de acoperire a celei de-a doua celule, vom încerca, împreună cu autoritățile locale și primăriile, să dezvoltăm proiecte care să reducă cantitățile de deșeuri depozitate la groapă.

De asemenea, ne propunem să identificăm soluții prin care aceste proiecte să fie finanțate direct de Consiliul Județean.

Împreună cu societatea care administrează depozitul, căutăm soluții similare celor aplicate în alte județe, astfel încât să creștem gradul de selectare a deșeurilor. În prezent, în județul Giurgiu, doar 10% dintre deșeuri sunt selectate.

Dacă atingem ținta de 50%, ceea ce este nu doar posibil, ci și realizabil, cantitatea de deșeuri depozitate la groapă va scădea cu 50%. Aceasta ar însemna, implicit, și o scădere cu până la 50% a prețului final plătit de locuitori.

Pentru a reuși, este nevoie de investiții suplimentare, finanțate atât din redevențe, cât și împreună cu UAT-urile și cu societatea care gestionează depozitul. Protecția mediului și dezvoltarea durabilă nu sunt doar obiective, ci responsabilități asumate pentru prezent și pentru viitor.”

                  Pentru comunitate, acest obiectiv înseamnă:

• o soluție sustenabilă pentru depozitarea deșeurilor; • continuitatea și eficiența unui sistem modern de management al deșeurilor; • un pas ferm în direcția protecției mediului și a sănătății publice.

