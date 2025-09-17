Toma Florin PETCU a fost validat, prin votul Biroului Politic Național al PNL, ca președinte interimar al PNL Giurgiu!

Miercuri, 17 septembrie, în ședința de Birou Politic Național al Partidului Național Liberal, Toma Florin PETCU, președinte al Consiliului Județean Giurgiu a fost validat, prin vot, ca președinte interimar al PNL Giurgiu ! La finalul ședinței, Toma Petcu a mulțumit Președintelui liberalilor din România, Ilie Bolojan cât și colegului său de partid, fostul președinte al PNL Giurgiu, Dan Motreanu, pentru propunere și susținere! Din 12 iulie, 2025, Dan Motreanu a devenit secretar general al PNL, funcție incompatibilă cu cea de președinte de organizație, astfel că Toma Petcu a fost desemnat să conducă PNL Giurgiu. Cariera profesională și politică Absolvent al Universității Tehnice de Construcții București și a unui master în management și Administrație publică la ASE București, Toma Petcu a avut o ascensiune fulgerătoare pe scena politică, fiind pe rând în cariera sa profesională inginer la C.N. APDF Giurgiu (2003-20050) și șef al Serviciului Exploatări, Director în Direcția de Insolvență – Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și mai apoi Președinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediulu. Primul pas important în politica mare a fosat făcută între anii 2013-2014 când Petcu a fost numit subprefect. Între anii 2017-2018 el devine Ministrul Energiei în Guvernul României fiind ales ca Deputat de Giurgiu în 2016. Între 2020-2024 devine senator fiind numit Președinte în Comisia pentru transporturi și infrastructură din Parlamentul României. Fost Deputat şi preşedinte de organizaţie al Partidului ALDE Giurgiu, Toma Petcu a simțit dorința de a se remarca într-un partid mare, cu un istoric bogat, de aceea a trecut la PNL, evidențiindu-se repede ca un veritabil leadership. Dovezi ale talentului de leadership Datorită prestației și capacității sale de a relaționa, odată cu venirea lui, în PNL Giurgiu s-a înscris un număr important de persoane și personalități, atrase de forța politică și abilitățile liderului lor. Fără doar și poate victoria liberalilor în campaniile electorale ce au urmat , începând cu alegerile locale şi parlamentare din 2020, sunt în mare măsură meritul omului politic Toma Petcu. Ulterior, sprijinit de o echipă puternică pe care s-a putut baza, alături de un politician deja recunoscut la nivel național, Dan Motreanu, Toma Petcu a negociat cu majoritatea primarilor de localități din județul Giurgiu trecerea lor „in corpore”, la PNL, Giurgiu devenind lider național atât la numărul de primari aleși la nivelul județului cât și la voturile obținute de partid din partea cetățenilor la alegerile locale din 2024. Nu demult liberalii din cele șapte județe ale regiunii Sud Muntenia l-au ales pe președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, pentru funcția de vicepreședinte regional.. Bun coordonator, Toma Petcu a dovedit așa cum se autodefinea într-un „curiculum vitae” că aceste calități de lider le-a dobândit prin funcţiile administrative și politice deţinute de-a lungul timpului și că fiecare numire în posturi importante de conducere și execuție au însemnat de fiecare dată pentru el o provocare pe care a acceptat-o, de fiecare dată aducându-i laurii reușitei. (Florian Tincu)