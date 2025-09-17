miercuri, septembrie 17, 2025
În zilele de 19 și 20 septembrie, la Giurgiu, pe pietonala Mircea cel Bătrân, Târg al agricultorilor giurgiuveni: Producători de legume și conserve de legume, de vinuri și must, murături și produse de patiserie…..

Târgul ce are loc în următorul  week-end, în zilele de sâmbătă 19 și 29 septembrie, vine ca o avanpremieră la Ziua Națională a produselor agroalimentare românești, ce are loc pe data de 9 octombrie.

Și de data aceasta giurgiuvenii au ocazia nu numai de a se întâlni cu producătorii de produse agroalimentare din județul Giurgiu, dar a le și achiziționa pentru cămara iernii, dacă e vorba de conserve , sucuri și dulcețuri, sau a le gusta dacă este vorba despre produse de panificație și patiserie – ne spunea Petra Ochișor, directorul Direcției pentru Agricultură a Județului Giurgiu (DAJ).

Evident că amatorii de legume și fructe, dornici de a pregăti conserve pentru cămara de acasă, se vor putea reîntâlni cu producători deja consacrați din județ.

