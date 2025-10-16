Toma Petcu: Legea prosumatorilor, pe care am inițiat-o, a fost adoptată de Parlament

Parlamentul României a adoptat legea privind regimul prosumatorilor, un act normativ care aduce un cadru legal clar și predictibil pentru românii care produc și livrează energie verde. Proiectul (PL-x 605/2023) a fost inițiat de Toma Petcu, fost senator și actual deputat, alături de colegi din Comisia pentru energie a Senatului.
„Astăzi pot spune cu satisfacție că o inițiativă legislativă la care am lucrat încă din perioada în care am fost senator a ajuns la forma ei finală și va aduce beneficii reale pentru mii de români”, a transmis Toma Petcu.
Ce prevede noua lege a prosumatorilor
Potrivit parlamentarului, legea adoptată după reexaminarea cerută de Președintele României păstrează un echilibru între protejarea micilor producători și stabilitatea pieței de energie.
Printre principalele prevederi se numără:
Prosumatorii cu instalații de până la 200 kW vor beneficia de compensare cantitativă până în 2030, fără taxe suplimentare;
Cei cu instalații între 200 și 400 kW vor putea vinde energia la prețul mediu lunar al pieței;
ANRE va actualiza metodologia în termen de 60 de zile, pentru o aplicare unitară la nivel național.
Toma Petcu a explicat că legea „aduce ordine, transparență și stabilitate într-un domeniu aflat într-o continuă expansiune” și reprezintă un pas important în tranziția energetică a României.
„Mă bucur că munca depusă atunci, în Senat, s-a transformat astăzi într-un rezultat concret, benefic pentru oameni. Cred în energia curată, dar mai ales în energia lucrurilor făcute corect”, a declarat Toma Petcu.