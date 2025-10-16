Grup de lucru pentru evaluarea adăposturilor de protecție civilă în județul Giurgiu

Prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a convocat astăzi o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), cu scopul de a analiza modalitățile prin care poate fi asigurată protecția individuală și colectivă în cazul utilizării adăposturilor de protecție civilă.

În cadrul întâlnirii, prefectul a propus constituirea unui grup de lucru care să evalueze starea tehnică a adăposturilor de protecție civilă din județ, să stabilească fondurile necesare reabilitării acestora și să verifice adăposturile destinate posturilor de comandă. Fiecare locație va fi inspectată până la data de 28 noiembrie 2025, conform unui grafic stabilit de ISU Giurgiu.

Potrivit datelor prezentate, la nivelul județului Giurgiu sunt inventariate 18 adăposturi private de protecție civilă, cu o capacitate totală de 1.643 de persoane. Dintre acestea, 12 sunt neoperative, ceea ce înseamnă un grad de operativitate de doar 33%. De asemenea, există două puncte de comandă – unul județean și unul municipal – fiecare cu o capacitate de 100 de persoane.

Măsuri aprobate de CJSU Giurgiu

Pe lângă înființarea grupului de lucru, CJSU Giurgiu a aprobat o serie de măsuri complementare:

Identificarea tuturor spațiilor cu destinația de adăpost de protecție civilă, inclusiv cele neincluse în situația centralizată actuală;

Căutarea de noi spații care pot fi amenajate în etapa a doua a programului de completare a fondului de adăpostire județean, conform Hotărârii CSAT nr. 107/2015 ;

Informarea consiliilor locale privind obligația operaționalizării adăposturilor și menținerii instalațiilor utilitare în stare de funcționare;

Campanii de informare a populației cu privire la regulile de comportament în adăposturi și metodele de protecție în caz de conflict armat;

Marcarea corespunzătoare a adăposturilor existente cu semnul distinctiv al protecției civile (măsură implementată parțial).

Declarațiile prefectului Ion Ghimpețeanu

Prefectul Giurgiului a subliniat importanța demersului și a dat asigurări că va urmări personal derularea acțiunilor planificate:

„Insist pe constituirea acestei comisii! Putem să cerem și extinderea acestei perioade. Cu siguranță se vor găsi surse de finanțare. Noi trebuie să identificăm și să inventariem, să amenajăm căi de acces suplimentare și chiar să solicităm o perioadă mai mare de timp, dacă va fi necesar. Voi fi în spatele acestei comisii, mă voi deplasa personal în teritoriu, voi lua legătura cu fiecare primar în parte pentru ca oamenii să simtă că îi reprezentăm”, a declarat prefectul.

La finalul ședinței, CJSU Giurgiu a adoptat hotărârea privind constituirea grupului de lucru pentru evaluarea adăposturilor de protecție civilă, din care fac parte reprezentanți ai: