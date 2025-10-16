joi, octombrie 16, 2025
Jurnal giurgiuvean
Reguli actualizate pentru transportul lichidelor în bagajul de mână. Ce trebuie să știe pasagerii

Pasagerii care călătoresc cu avionul trebuie să acorde o atenție deosebită regulilor privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAG) în bagajul de mână. Autoritățile aeroportuare reamintesc că nerespectarea acestor condiții poate duce la confiscarea produselor la controlul de securitate.

Ce se consideră „lichid” la controlul de securitate

În categoria „Lichide” intră o gamă largă de produse, printre care:

  • Lichide propriu-zise: apă, sucuri, băuturi alcoolice, siropuri;

  • Aerosoli: deodorante spray, fixativ, spumă pentru păr;

  • Geluri și creme: gel de duș, loțiune, fond de ten, cremă de față, mascara;

  • Produse alimentare cu consistență similară: iaurt, miere, maioneză, muștar, cremă de brânză, humus, salată de vinete, gem, compot, shake-uri proteice.

Cât lichid poți lua în bagajul de mână

Condițiile de transport pot varia de la un aeroport la altul, în funcție de echipamentele de securitate disponibile.
De exemplu, pe Aeroportul Henri Coandă din București, pasagerii pot transporta doar recipiente de maximum 100 ml, toate fiind plasate într-o singură pungă transparentă și resigilabilă, cu o capacitate maximă de 1 litru.

  • Punga trebuie să fie prevăzută cu sistem de închidere etanș (fermoar sau presare);

  • Toate recipientele trebuie să încapă în punga respectivă;

  • Nu sunt permise recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă nu sunt pline;

  • Fiecare pasager are dreptul la o singură pungă de acest tip.

Excepții permise la transport

Recipiente ce depășesc limita de 100 ml pot fi acceptate doar dacă:

  • sunt necesare în scop medical sau pentru nevoi dietetice speciale;

  • reprezintă hrană pentru bebeluși;

  • sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag).

Punga STEB este cea oferită pasagerilor care cumpără produse din zonele de securitate ale aeroporturilor sau direct de la bordul aeronavelor. Pentru a fi acceptată, trebuie să fie sigilată, iar bonul fiscal să fie vizibil în interior.

Recomandarea autorităților

Reprezentanții aeroporturilor recomandă călătorilor să verifice înainte de plecare regulile specifice aeroportului de îmbarcare, întrucât acestea pot diferi în funcție de infrastructura de securitate.

Lichidele care nu se încadrează în categoriile permise pentru bagajul de mână trebuie transportate în bagajul de cală.

