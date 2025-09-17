Dr. Bogdan Vîslan, omul din prima linie la UPU Giurgiu, felicitat de pacienți pentru omenia și profesionalismul său!

Prieteni din Spitalul Județean de Urgență Giurgiu redau mulțumirile unei paciente, Valentina Rony, care probabil a fost tratată de medicul Bogdan Vîslan în cadrul Unității de Primire Giurgiu.
Mulțumesc din suflet domnului doctor Bogdan Vîlsan de la UPU Giurgiu pentru grija, profesionalismul și dedicarea de care a dat dovadă. Se vede că face totul cu inimă și pasiune pentru oameni, iar acest lucru mi-a dat încredere și liniște. Vă sunt recunoscătoare pentru tot ce ați făcut ca să îmi fie bine!! Respect!!!!
În mijlocul sirenelor, al pașilor grăbiți și al ecoului vocilor celor care cer ajutor, există oameni care nu se lasă copleșiți de haos.
La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Giurgiu, unul dintre acești oameni este doctorul Bogdan Vîslan – medic dedicat, profesionist cu sânge rece și suflet cald, omul care își petrece zilele și nopțile între viață și moarte, în serviciul pacienților.
Un medic, dar mai ales un sprijin
Cunoscut de colegi pentru calmul său în cele mai tensionate momente, dr. Vîslan este acel profesionist care știe că, dincolo de aparate și protocoale medicale, pacientul are nevoie de o voce liniștitoare și de un om care să nu renunțe la el. Fie că este vorba de un accident rutier, un infarct sau o criză neașteptată, pentru fiecare pacient el devine „ancora” din vâltoarea durerii și a panicii.
O carieră clădită pe vocație
Medic cu ani de experiență în urgențe, Bogdan Vîslan a ales una dintre cele mai solicitante specialități, acolo unde presiunea este maximă și unde fiecare decizie se ia în secunde. Colegii îl descriu ca pe un om dedicat, cu o vocație autentică pentru medicină, dar și cu un respect profund pentru oamenii pe care îi tratează.
Pentru giurgiuveni, numele doctorului Bogdan Vîslan înseamnă încredere. Mulți pacienți povestesc că au trecut prin cele mai grele momente din viața lor avându-l pe el alături – fie că a fost vorba de un diagnostic rapid, de o intervenție salvatoare sau de cuvintele care au adus speranță într-o situație limită.
Omul din spatele halatului alb
Deși este mereu pe fugă și rareori are timp să se desprindă de ritmul alert al UPU, dr. Vîslan rămâne un om modest, discret și apropiat de colegi. Nu își asumă merite singur, ci vorbește mereu despre „munca de echipă”, despre infirmieri, asistente, brancardieri și medici care împreună formează „armata” din secția de Urgențe a Spitalului.
„Un medic de urgență nu se oprește niciodată din a învăța. Viața te pune zilnic în fața unor situații noi, iar tu trebuie să fii pregătit să răspunzi,” spune adesea, potrivit celor apropiați, medicul Bogdan Vîslan.
Într-un sistem sanitar adesea criticat, oameni precum Bogdan Vîslan sunt dovada că profesia de medic rămâne, înainte de toate, un act de dăruire și de umanitate. Portretul său nu este doar al unui medic de Urgențe, ci al unui om care și-a pus viața în slujba celorlalți și care reușește, zi de zi, să aducă lumina acolo unde pare să nu mai existe speranță.
Deși el însuși victimă a stresului acestui sistem, după ce a suferit anul trecut, în toiul nopţii, după o gardă, un accident vascular cerebral (AVC), nerecuperat în totalitate, Bogdan Văslan a revenit în UPU, dornic să-și ajute semenii.
Și ca el sunt aproape toți ceilalți medici și asistenți din acest serviciu în care în fiecare clipă personalul negociază cu viața și cu moartea pacientului, în același timp. Lor le suntem cu toții, recunoscători…!
(Florian Tincu)