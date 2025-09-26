Tichete valorice pentru prestatorii casnici: o alternativă legală la munca „la negru”

Numărul ridicat al persoanelor fără ocupație care solicită ajutoare financiare a ridicat semne de întrebare în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Giurgiu, desfășurată joi, 25 septembrie 2025. Prefectul județului, Ion Ghimpețeanu, i-a cerut explicații reprezentantului AJOFM Giurgiu, Nicoleta Goleanu, cu privire la lipsa de interes a multor persoane față de formele legale de muncă.
„Mentalitatea este principala cauză. Persoanele respective preferă să muncească la negru, cu ziua. Cel mai probabil nu au auzit de avantajele Prestatorului Casnic și de legea care îi avantajează pe cei care aleg acest tip de activitate”, a explicat Nicoleta Goleanu, directorul AJOFM Giurgiu.
Cum funcționează sistemul tichetelor valorice
Persoanele care prestează servicii casnice ocazionale pot fi remunerate prin tichete valorice electronice sau pe suport de hârtie, fără a mai fi nevoie de un contract de muncă. Un tichet are valoarea de 15 lei, din care 3 lei reprezintă contribuțiile pentru pensie și sănătate, asigurând astfel drepturi similare celor ale angajaților.
Pentru a beneficia efectiv de asigurări sociale, prestatorii trebuie să preschimbe lunar cel puțin 85 de tichete, echivalentul a 1.275 de lei. Tichetele sunt nominale, netransferabile și pot fi transformate în bani la sediile AJOFM sau la oficiile poștale.
Ce activități pot fi plătite prin tichete
Legea nr. 111/2022 reglementează activitățile ce pot fi remunerate prin acest sistem, printre care:
curățenie, spălat rufe, călcat;
îngrijirea spațiilor verzi, plantare, recoltare legume și fructe;
prepararea și servirea hranei;
îngrijirea animalelor de companie;
spălarea autovehiculelor;
sprijin pentru persoanele dependente (igienă, hrănire, mobilizare).