Accident rutier la Brăniștari: cinci persoane rănite

Un grav accident rutier s-a produs azi-noapte în localitatea Brăniștari, unde un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. În urma evenimentului, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni și Stației Colibași, care au acționat cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și patru echipaje medicale din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță.
Victimele au fost preluate de echipajele de prim-ajutor și transportate la spitale din București pentru investigații și tratamente de specialitate.
În paralel, pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, pentru a evita alte riscuri. Cazul a rămas în atenția Poliției, care a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.
Sursa: ISU Giurgiu