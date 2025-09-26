vineri, septembrie 26, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Social Accident rutier la Brăniștari: cinci persoane rănite

Accident rutier la Brăniștari: cinci persoane rănite

Jurnal
-
0
Accident rutier la Brăniștari: cinci persoane rănite

Un grav accident rutier s-a produs azi-noapte în localitatea Brăniștari, unde un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. În urma evenimentului, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni și Stației Colibași, care au acționat cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și patru echipaje medicale din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță.

Victimele au fost preluate de echipajele de prim-ajutor și transportate la spitale din București pentru investigații și tratamente de specialitate.

În paralel, pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului, pentru a evita alte riscuri. Cazul a rămas în atenția Poliției, care a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Sursa: ISU Giurgiu

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
16.9 ° C
16.9 °
16.9 °
40 %
7.5kmh
100 %
vin
16 °
S
19 °
D
22 °
lun
21 °
mar
16 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com