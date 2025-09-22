„Teroare prin e-mail: amenințări cu masacru în școli și spitale! Autoritățile încearcă să calmeze panica”

România a fost zguduită, duminică seara, de un val de mesaje de amenințare trimise pe adresele oficiale de e-mail ale mai multor școli și spitale din București și din țară. Conținutul lor este cutremurător: „Voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un masacru!”, se arată într-unul dintre e-mailuri.
În mesaj, semnatarul anonim merge și mai departe, afirmând că va intra într-o școală „cu două pistoale Beretta” și va deschide focul. Gravitatea formulărilor a pus pe jar autoritățile, care au declanșat procedurile de urgență.
Ce au confirmat instituțiile:
Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis că mai mulți directori de școli au alertat autoritățile după primirea mesajului. ISMB a cerut interzicerea accesului persoanelor străine în unitățile de învățământ și a informat imediat Poliția și instituțiile de securitate.
IPJ Mureș și IPJ Prahova au confirmat primirea unor sesizări similare. În Mureș, mai multe școli au fost vizate, iar în Prahova, inclusiv două unități medicale.
Primele rezultate ale verificărilor – Poliția, împreună cu Serviciul Român de Informații, susțin că nu există indicii că amenințările ar fi reale. Totuși, autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate, invocând necesitatea prevenirii unor tragedii și menținerii climatului de siguranță în jurul instituțiilor vizate.
O pană de liniște la Giurgiu – Până în prezent, școlile și spitalele din județul Giurgiu nu au primit e-mailuri de amenințare.
Deși autoritățile transmit mesaje liniștitoare, impactul psihologic asupra părinților, elevilor și cadrelor didactice este uriaș. Cine se află în spatele acestor e-mailuri? Este vorba doar de un „joc” al unui individ care vrea să provoace panică sau de un test sinistru al vulnerabilităților din sistemul de securitate?
Un lucru este cert: școlile și spitalele au devenit, peste noapte, ținta unor amenințări teroriste, iar statul român trebuie să răspundă cu mai mult decât simple asigurări.