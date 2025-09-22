Deputat Marian MINA: „Orașul nostru va fi din nou conectat printr-o linie modernă, rapidă și sigură, care aduce oportunități pentru oameni, pentru economie și pentru viitorul comunității.”

marți, septembrie 23, 2025
„Orașul nostru va fi din nou conectat printr-o linie modernă, rapidă și sigură, care aduce oportunități pentru oameni, pentru economie și pentru viitorul comunității.

CFR SA a emis ordinul de începere a proiectării pentru modernizarea liniei feroviare București – Giurgiu (Lotul 2).

Proiectul vizează 93,45 km de cale ferată simplă, între București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Frontiera, și include:

– modernizare și electrificare integrală;

– dublarea liniei Daia – Frătești;

– construirea viaductului Daia;

– reabilitarea clădirilor, peroanelor și lucrărilor de artă;

– implementarea ERTMS Nivel 2, ETCS, GSM-R;

– substații de tracțiune noi la Jilava și Frătești.

După finalizare, trenurile de pasageri vor atinge 160 km/h, iar transportul de marfă și pasageri va fi transferat de pe rutier pe feroviar, pe un coridor strategic ce leagă România de Bulgaria și Europa de Sud-Est, prin Podul Prieteniei.

Durata contractului: 36 luni (proiectare + execuție)

Finanțare: MIE/CEF 2021–2027 + buget de stat

Executanți: Arcada Company & Alstom

Linia București – Giurgiu este prima cale ferată construită în România (1869), acum pregătită să redevină un culoar modern, rapid și competitiv în rețeaua europeană de transport.”

Deputat Marian MINA

