marți, septembrie 23, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate „Reset politic cerut de români: peste jumătate ar arunca actualele partide la coșul istoriei”

„Reset politic cerut de români: peste jumătate ar arunca actualele partide la coșul istoriei”

Jurnal
-
0
„Reset politic cerut de români: peste jumătate ar arunca actualele partide la coșul istoriei”

Nemulțumirea românilor față de clasa politică a atins cote istorice. Conform unui sondaj realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro, 55% dintre cetățeni spun că toate partidele existente ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu altele noi, iar jumătate dintre români ar fi dispuși să voteze un partid nou înființat la viitoarele alegeri.

Vorbim despre o criză de încredere profundă în actuala clasă politică și despre o dorință de resetare structurală a sistemului politic, nu doar de o nemulțumire punctuală față de guvernarea curentă”, explică Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

          Cei mai dornici de schimbare sunt tinerii sub 30 de ani

  • 55,1% dintre români cred că actualele partide ar trebui desființate și înlocuite cu altele noi.

  • 40,7% resping această idee.

  • 4,1% nu au o opinie sau nu răspund.

Cei mai dornici de schimbare sunt tinerii sub 30 de ani (62%), urmați de cei cu vârste între 30 și 44 de ani (58%). Totodată, nemulțumirea e mai puternică în mediul rural (58%) și urbanul mic (61%), comparativ cu Bucureștiul, unde doar 44% vor dispariția partidelor actuale.

Un alt detaliu interesant: 71% dintre votanții AUR ar vrea desființarea tuturor partidelor și înlocuirea cu unele noi, în timp ce doar 33% dintre simpatizanții USR împărtășesc această opinie.

De remarcat și discrepanța educațională: 72% dintre persoanele cu educație primară cer resetarea clasei politice, în timp ce doar 35% dintre cei cu studii superioare susțin această idee.

 Comparativ cu acum 10 ani, în 2015, doar 30% dintre români spuneau că ar vota un partid nou. În 2025, procentul s-a dublat, ajungând la 50%.

Datele, după cum constatăm,  arată o ruptură tot mai mare între cetățeni și actuala clasă politică. Românii nu doar că sunt nemulțumiți, ci își doresc un restart total al sistemului. Rămâne de văzut dacă această dorință declarată se va transforma și într-o schimbare reală la urne, la următoarele alegeri.

Sursa: CursDeGuvernare

VREMEA

Giurgiu
cer senin
15.4 ° C
15.4 °
15.4 °
85 %
2.8kmh
0 %
mar
29 °
mie
29 °
J
19 °
vin
20 °
S
12 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com