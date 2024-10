Tânără de 18 ani din comuna Mihai Bravu dată dispărută: poliția și familia fac apel la ajutorul publicului

O tânără în vârstă de 18 ani, Brăniştăreanu Amalia-Maria, a fost declarată dispărută de familie după ce a plecat din locuința sa din București ieri seară, în jurul orei 17:20, și nu a mai revenit. Amalia a ieșit din blocul în care locuiește pentru a-și cumpăra o pungă de semințe și o cutie de energizant de la un magazin din apropiere, însă de atunci nu a mai fost văzută. În momentul dispariției, tânăra era îmbrăcată în blugi negri de casă, adidași roșii, un pulover alb la baza gâtului și o jachetă alb-crem de tip polo. Are părul șaten, strâns într-o coadă, și ochii căprui. Amalia are o înălțime de 1,75 metri și cântărește aproximativ 65 kg. Familia precizează că Amalia nu avea asupra sa decât o poșetă crem de mici dimensiuni, stil portofel, în care ținea câțiva bani și buletinul. Fata nu avea telefonul mobil la ea în momentul în care a ieșit din casă, ceea ce îngreunează și mai mult localizarea sa. Ultima dată, Amalia a fost văzută în fața blocului său, iar până în acest moment, nu există nicio informație despre locul în care ar putea fi. Familia a contactat autoritățile, care au demarat imediat o anchetă și fac apel la cetățeni pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea fetei. Oricine are detalii despre dispariția Brăniştăreanu Amalia-Maria este rugat să contacteze de urgență Poliția sau să sune la numărul de urgență 112. Autoritățile continuă investigațiile și speră să o găsească pe tânără în siguranță cât mai curând. Familia și prietenii sunt profund îngrijorați și fac apel la oricine ar putea oferi indicii sau marturii care să contribuie la rezolvarea acestui caz.