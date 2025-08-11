luni, august 11, 2025
Jurnal giurgiuvean
Supraveghere în masă! Mesajele de pe WhatsApp ar putea fi citite înainte de a fi trimise!

Uniunea Europeană ia în calcul o măsură controversată, numită Chat Control (trad.– controlul conversațiilor),  care ar putea schimba radical modul în care comunicăm online. Conform propunerii aflate în dezbatere, aplicații populare de mesagerie precum WhatsApp, Messenger sau Signal ar putea fi obligate să scaneze conținutul mesajelor private înainte ca acestea să fie trimise destinatarului.

Oficial, scopul măsurii ar fi combaterea materialelor cu caracter abuziv asupra minorilor și prevenirea terorismului, însă criticii avertizează că aceasta ar reprezenta o formă de supraveghere în masă fără precedent în istoria Uniunii.

Organizațiile pentru drepturile digitale atrag atenția că, odată implementată, tehnologia ar putea fi folosită și în alte scopuri, deschizând drumul către cenzură și monitorizarea generalizată a cetățenilor. „Este ca și cum poșta ar deschide toate scrisorile înainte să le livreze”, avertizează experții.

Măsura ar afecta sistemul de criptare end-to-end, care în prezent garantează că doar expeditorul și destinatarul pot citi mesajul. În cazul implementării, algoritmi speciali ar analiza textul, imaginile și clipurile audio-video pentru a detecta conținutul interzis.

Deocamdată, propunerea se află în stadiul de discuții, deși ea se bucură de acordul a 19 state membre. Marile companii tech au transmis deja că un astfel de pas ar submina confidențialitatea utilizatorilor și ar afecta încrederea în platformele de comunicare.

