FOTBAL. În meci amical, în deplasare, Dunărea Giurgiu a pierdut în fața echipei CSM Alexandria cu 1-2

Sâmbătă, 9 august – 2025, de la ora 11:00, Dunărea Giurgiu a susținut un meci amical, în deplasare, pe stadionul din localitatea teleormăneană, Buzescu, cu CSM Alexandria, pe care l-a pierdut cu scorul de 1-2.
Un meci frumos, disputat și cu un angajament foarte bun din partea giurgiuvenilor, pe o căldură insuportabilă! Din păcate giurgiuvenii au pierdut amicalul cu CSM Alexandria 1-2, din cauza a două greșeli majore ale portarului Octavian Stanciu.
Matei Tabarcea a marcat golul de onoare al echipei Dunărea, în minutul 62 şi a mai ratat o altă ocazie, singur cu portarul.
Echipa giurgiuveană a avut o atitudine bună, şi-a creat câteva oportunități de a marca și dacă erau puțin mai atenți, puteau obține un scor pozitiv. Nu a fost să fie, iar gazdele au obținut victoria.
În acest meci antrenorul celor de la malul Dunării, Bogdan Argeș Vintilă, a folosit toți jucătorii ce au făcut deplasarea pentru testul amical cu echipa CSM Alexandria.
Echipa de start a celor de la Dunărea Giurgiu în amicalul cu CSM Alexandria: Stanciu, Lobonț, T.Constantin,Cazacu, C.Irimia,Pasăre,Șerbănescu,Mănăilă, Căvescu, Florescu, Bălțat. Au mai intrat pe parcurs: Camara, Erdogan, Coman, Tabarcea și Darius.
⚽️ Sâmbătă, 19 iulie 2025:
Dunărea Giurgiu – Dinamo București 2 2-1
Miercuri, 23 iulie 2025:
Academia Germană – Dunărea Giurgiu 3-2
Sâmbătă,2 august 2025:
Dunărea Giurgiu – FCB Tineret 3-2
Sâmbătă,9 august 2025:
CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu 2-1
–––––––––––––––––––––––––––
Sâmbătă,16 august 2025:
Dunărea Giurgiu – Academia Germană
Sâmbătă,23 august 2025:
Dunărea Giurgiu– Axi Adunații Copăceni