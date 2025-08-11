FOTBAL. În meci amical, în deplasare, Dunărea Giurgiu a pierdut în fața echipei CSM Alexandria cu 1-2

luni, august 11, 2025
 Sâmbătă, 9 august – 2025, de la ora 11:00, Dunărea Giurgiu a susținut un meci amical, în deplasare, pe stadionul din localitatea teleormăneană, Buzescu,  cu CSM Alexandria, pe care l-a pierdut cu scorul de 1-2.

Un meci frumos, disputat și cu un angajament foarte bun din partea giurgiuvenilor, pe o căldură insuportabilă! Din păcate giurgiuvenii au pierdut amicalul cu CSM Alexandria 1-2, din cauza a două greșeli majore ale portarului Octavian Stanciu.

Matei Tabarcea a marcat golul de onoare al echipei Dunărea, în minutul 62 şi a mai ratat o altă ocazie, singur cu portarul.

Echipa giurgiuveană a avut o atitudine bună, şi-a creat câteva oportunități de a marca și dacă erau puțin mai atenți, puteau obține un scor pozitiv. Nu a fost să fie, iar gazdele au obținut victoria.

În acest meci antrenorul celor de la malul Dunării, Bogdan Argeș Vintilă, a  folosit toți jucătorii ce au făcut deplasarea pentru testul amical cu echipa  CSM Alexandria.

Echipa de start a celor de la Dunărea Giurgiu în amicalul cu CSM Alexandria: Stanciu, Lobonț, T.Constantin,Cazacu, C.Irimia,Pasăre,Șerbănescu,Mănăilă, Căvescu, Florescu, Bălțat. Au mai intrat pe parcurs:  Camara, Erdogan, Coman, Tabarcea și Darius.

⚽️ Sâmbătă, 19 iulie 2025:

Dunărea Giurgiu – Dinamo București 2           2-1

Miercuri, 23 iulie 2025:

Academia Germană – Dunărea Giurgiu           3-2

Sâmbătă,2 august 2025:

Dunărea Giurgiu – FCB Tineret                       3-2

Sâmbătă,9 august 2025:

CSM Alexandria   –    Dunărea Giurgiu           2-1

–––––––––––––––––––––––––––

Sâmbătă,16 august 2025:

Dunărea Giurgiu – Academia Germană

Sâmbătă,23 august 2025:

Dunărea Giurgiu– Axi Adunații Copăceni

 

 

Costel Spînu

